Dirlewang

Wegen des Themas Asyl brodelt es auch bei der Bürgerversammlung in Dirlewang

Als Bürgermeister Alois Mayer in der Dirlewanger Bürgerversammlung die Folie mit der Überschrift "Asyl-Situation" präsentierte, kippte die Stimmung im Saal schlagartig.

Plus Die Bürgerversammlung in Dirlewang verläuft zunächst unspektakulär. Doch dann spricht Bürgermeister Alois Mayer das Reizthema Asyl an – und die Stimmung kippt.

Im Saal des Dirlewanger Dorfgemeinschaftshauses informiert Bürgermeister Alois Mayer seit gut eineinhalb Stunden über das Gemeindegeschehen. Er geht auf die wichtigsten Investitionen der Gemeinde ein und deren finanzielle Lage, die jetzt schon nicht rosig sei und 2024 noch deutlich schlechter werde. Nichts deutet darauf hin, dass die Stimmung wenige Minuten später kippen und die bis dahin ruhige Bürgerversammlung einigermaßen aus dem Ruder laufen wird.

Grund ist die Folie "Asyl-Situation", die Mayer gegen Ende seiner Präsentation an die Wand wirft: Unter einem großen roten Fragezeichen ist darauf der Festplatz neben dem Feuerwehrhaus zu sehen. Diesen wolle die Gemeinde, in der bislang keine Geflüchteten leben, dem Landratsamt anbieten, um darauf wie in Tussenhausen eine Thermohalle zu errichten. Es handelt sich um eine aufgefüllte Alt-Deponie, die bislang nicht bebaut werden durfte. Allerdings sei vom Landratsamt schon die Aussage gekommen: "Asyl sticht alles."

