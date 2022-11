In Dorschhausen die schönsten Tauben der Welt gezüchtet

Plus Jürgen Hehn aus Dorschhausen freut sich über einen außergewöhnlichen Erfolg. Nun ist er Doppel-Weltmeister und kann sein Glück selbst kaum fassen.

„So etwas passiert nur einmal im Leben“, sagt Jürgen Hehn gerührt und blickt auf die Weltmeistertrophäen vor ihm. Ja, Trophäen, denn Hehn ist Doppel-Weltmeister. Er hat jetzt offiziell die schönsten Tauben der Welt.