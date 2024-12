Ein Leben für die Gastfreundschaft: Reinhard Demmler ist auch mit 80 noch gerne Wirt

Koch, Hausmeister, Spüler und abends immer der Letzte, so beschreibt Reinhard Demmler seine Arbeit. Er ist der Wirt des Landgasthofes zum Schwanen in Kammlach und das seit 48 Jahren. Demmler ist jetzt 80 Jahre alt. Doch schlank, agil und beredt, wie er ist, merkt man ihm das nicht an. Seine Frau Anna-Luise, von allen Anni genannt, ist 76 Jahre alt und bereits ab 4:30 Uhr in der Wirtschaft, und somit die Erste bei der Arbeit. Auch Marianne Lutzenberger arbeitet stundenweise im Schwanen und das seit etwa 40 Jahren, eine weitere Mitarbeiterin, Isolde Maucher sogar noch länger. Ein eingespieltes Team. Die Mutter von Reinhard Demmler führte vor ihm die Wirtschaft, sein Vater die Landwirtschaft in Oberrieden. Gewohnt hat die Familie aber immer in Kammlach. Reinhard Demmler arbeitete bis er 32 Jahre alt war in der Landwirtschaft der Familie, machte auch eine entsprechende Ausbildung. Nachdem sein Bruder Helmut geheiratet, den Bauernhof übernommen und Reinhard Demmler seine Anni geheiratet hatte, lernte er Koch und wurde Wirt im Schwanen. Seine Mutter, Berta Demmler wurde 98 Jahre alt und half fast bis zu ihrem Lebensende mit, schälte Kartoffeln, machte sich nützlich.

