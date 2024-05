Ein neuer Förster für das Revier Mindelheim II

Jakob Weichmann ist der Nachfolger von Revierleiter Walter Bayer am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Krumbach-Mindelheim.

Das Forstrevier Mindelheim II hat einen neuen Leiter: Jakob Weichmann stammt ursprünglich aus Weißenburg in Mittelfranken, in der Nähe des Großen Brombachsees. Die Oma weckte seine Begeisterung für den Wald, während des Biologie-Studiums in Regensburg wuchs sein Faible für Pflanzen und Bäume und da er „einen Job mit Perspektive“ wollte, wechselte er nach dem Vordiplom zum Studium der Forstwirtschaft nach Weihenstephan.

Im Anschluss an Studium und Anwärterzeit und nach der erfolgreichen Übernahme in die Bayerische Forstverwaltung wechselte Weichmann ans AELF Krumbach-Mindelheim. Hier vertrat er zunächst die Reviere Oberschönegg und Ottobeuren. Als Qualitätsbeauftragter Förderung und Sachbearbeiter Hoheit / Förderung war er im vergangenen halben Jahr schwerpunktmäßig im Büro anzutreffen.

Der neue Förster will den Wald zukunftsfähig machen

Umso mehr freut es Jakob Weichmann nun, mit Mindelheim II das erste feste Forstrevier zu übernehmen. Hier möchte er zusammen mit den Waldbesitzern klimatolerante Baumarten in die Unterallgäuer Fichtenwälder bringen. „Gemeinsam den Waldumbau bewältigen“ ist sein langfristiges Ziel, „mit Keimzellen aus Tanne, Kirsche, Douglasie, Eiche und auch Exoten wie der Elsbeere, die nach 30 bis 40 Jahren fruktifizieren und sich aussamen“. Dabei hofft er auf eine weitgehend planmäßige Bewirtschaftung, mit möglichst wenig Katastrophen, wie Stürmen. Wichtig ist ihm, die „gewohnt Waldbesitzer-orientierte Art“ seines Vorgängers Walter Bayer fortzuführen. „Ich möchte für die Waldbesitzer da sein, wenn sie etwas brauchen, eine Beratung wollen oder Sorgen und Nöte haben“, so Weichmann.

Revierleiter Jakob Weichmann ist Ansprechpartner für die Privat- und Kommunalwaldbesitzer in den Gemeindegebieten Rammingen, Ettringen, Markt Wald, Eppishausen, Salgen, Kirchheim, Pfaffenhausen und Tussenhausen. Er hat das Büro seines Vorgängers in der Bahnhofstraße 14 in Mindelheim bezogen. Dort ist er unter der Telefon-Nummer 08261/9919-3080 und mobil unter 0175/7251850 erreichbar. Seine Mailadresse lautet jakob.weichmann@aelf-km.bayern.de. (mz)