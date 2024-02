Einbrecher knacken Tresor im Raiffeisenmarkt Ettringen

Mehrere Einbrecher haben den Raiffeisenmarkt Ettringen beraubt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise auf die Täter.

Der Raiffeisenmarkt in Ettringen war in der Nacht auf Dienstag das Ziel von Einbrechern. Nach Angaben der Polizei drangen mehrere Personen in das Gebäude an der Augsburger Straße ein.

Die Täter schlugen zunächst ein Fenster auf der Ostseite des Gebäudes ein und öffneten dann gewaltsam einen Tresor, um das darin befindliche Bargeld zu stehen. Die Einbrecher hätten dabei auch einen erheblichen Sachschaden verursacht, teilt die Polizei mit. Während es zum Wert der Beute keine Angaben gab, beziffert die Polizei den Schaden mit etwa 5000 Euro.

Die Kripo hat am Tatort in Ettringen zahlreiche Spuren gesichert

Die ersten Ermittlungen vor Ort führten Beamte der Polizeiinspektion Bad Wörishofen. Die Kriminaltechnik der Kripo Memmingen habe dann umfangreiche Spuren gesichert. Die weiterführenden Ermittlungen werden vom Fachkommissariat der Kripo Memmingen übernommen. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08331/1000 entgegen (mz)

Lesen Sie dazu auch