Der ESV Türkheim hat einen Mentaltrainer für die kleinsten Eishockeyspieler

Plus Erfolgsdruck ist im Sport nichts Unbekanntes, selbst bei Kindern kommt dieser vor. Dem will man beim ESV Türkheim vorbeugen - mit professioneller Hilfe.

"Starke Kinder, gesunde Zukunft" ist das Credo des diplomierten Mentaltrainers Marcus Kerti, der mit dem Eishockey-Nachwuchs des ESV Türkeim schon bald wichtige Themen wie Selbstbewusstsein und den Umgang mit Fehlern angehen möchte. "Mentale Stärke ist im Sport und auch im Berufsleben eines der wichtigsten Themen", findet U9-Trainer Daniel Wagner und hofft auf Firmenunterstützung für einen baldigen Projektstart.

Daniel Wagner und Marcus Kerti lernten sich bei einem Trainerlehrgang kennen und wollen in einem gemeinsamen Projekt so bald wie möglich die mentale Stärke des Türkheimer Eishockey-Nachwuchses fördern. "Ich sehe Eishockey als Persönlichkeitsentwicklung", sagt Daniel Wagner, "auch im Beruf passieren Niederlagen und man macht Fehler, das Entscheidende ist, wie man damit umgeht".