Eine Wölfin im Tor: Laura Egger ist Goalie beim EV Bad Wörishofen

Laura Egger hütet in dieser Saison das Eishockey-Tor der Wörishofer Wölfe.

Plus Seit dieser Spielzeit hat der EV Bad Wörishofen eine Frau im Tor stehen: Und Laura Egger hat bereits ihre ersten erfolgreichen Duftmarken hinterlassen.

Von Axel Schmidt

Auf den ersten Blick sieht man den Unterschied nicht. Erst wenn der Eishockey-Torhüter der Wörishofer Wölfe seine Maske abnimmt, erkennt man: Da steht eine Frau im Tor. Laura Egger ist seit dieser Saison einer von vier Goalies des Bezirksligisten und hat bereits ein Pflichtspiel erfolgreich absolviert.

Ihr erster Einsatz endet mit einem klaren Wörishofer Sieg

Gleich am zweiten Spieltag der noch jungen Saison stand die 23-Jährige beim Auswärtsspiel der Wölfe in Memmingen im Tor. Der EV Bad Wörishofen gewann mit 7:1. Laura Egger musste also nur einmal hinter sich greifen: "Das war aber auch während einer 3:5-Unterzahl", schiebt sie sogleich hinterher. Bei personellem Gleichstand auf dem Eis hat sie ihren Kasten saubergehalten.

