EV Bad Wörishofen: Heimspiel gegen Schongau fällt aus

Eigentlich wollten die Wörishofer Wölfe am Freitagabend mit einem Heimsieg gegen die EA Schongau 1b wieder in die Erfolgsspur zurück. Doch daraus wird nichts.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge in der Eishockey-Bezirksliga sollte das Heimspiel gegen die EA Schongau 1b am Freitagabend die Wende für den EV Bad Wörishofen bringen. Doch aus dem anvisierten Heimsieg wird nichts. Denn die Partie wurde am Freitagvormittag seitens der Gäste abgesagt.

Den Schongauern fehlten offenbar die Spieler. „Sie haben zu viele kranke Spieler und deshalb die Mindestspielstärke von 9 + 1 nicht erreicht“, erklärt EVW-Vorstandsmitglied Christoph Seitz. Die Partie werde wohl erst am letzten Spieltag im Februar, so Seitz.