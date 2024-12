Wörishofer Wölfe schießen sich fürs Derby warm

Am Samstagabend stand für die Wölfe aus Bad Wörishofen das Auswärtsspiel in Senden auf dem Programm, doch vor dem Spiel schrumpfte der Kader der Wölfe auf nur noch 13 Feldspieler zusammen, nachdem einige Spieler noch kurzfristig erkrankt bzw. verletzt waren. Um zumindest drei komplette Sturmreihen aufzustellen, funktionierte Wölfe-Coach Charly Schönberger die nominellen Verteidiger Jos Busch und Xaver Knittel kurzerhand zu Stürmern um. In der Verteidigung starteten die Wölfe auch knackig aufgestellt, so wurden durch die Umstellung vier Verteidiger ins Rennen geschickt.

Die Umstellungen im Kader schienen die Wölfe nicht großartig zu beeindrucken, denn die Kneippstädter begannen das Spiel gewohnt spielfreudig und es entwickelte sich vom Eröffnungsbully weg ein Spiel auf das Tor der Sendener. Die ersten Torchancen ließen die Wölfe aber alle ungenutzt, und so sollte es bis zur 8. Spielminute dauern, ehe Jonas Schwarzfischer eine tolle Kombination über Patrick Münch und Moritz Egger zur 1:0-Führung abschloss. Nur drei Spielminuten später konnte Moritz Egger in Unterzahl einen Konter fahren und schoss den Puck kompromisslos zur 2:0-Führung ins Tor.

Beflügelt von dem perfekten Start ins Spiel schalteten die Wölfe nun einen Gang höher und Neu-Stürmer Jos Busch konnte seine Offensivqualitäten zeigen und brachte seine Mannschaft mit 3:0 in Führung. Nur einen Wechsel später konnte er pfeilschnelle Jonas Schwarzfischer das 4:0 erzielen, nachdem er von seinen Sturmpartnern mustergültig in Szene gesetzt wurde. Mit einer komfortablen 4:0-Führung für Bad Wörishofen endete der 1. Spielabschnitt.

Im 2. Drittel machten die Wölfe da weiter, wo sie zuletzt aufgehört hatten, und Kevin Strecker erhöhte in der 23. Spielminute auf 5:0 und nur einen Wechsel später konnte Michael Schejbal das Ergebnis auf 6:0 hochschrauben. In den folgenden Spielminuten schlug die Stunde von Wölfe Routiner Franz Schmidt, der mit seinen beiden sehenswerten Treffern (27. und 31. Spielminute) auf 8:0 erhöhte. Direkt im Anschluss konnte sich Wölfe Torhüterin Laura Egger auszeichnen, nachdem sie einen zugesprochenen Penalty für Senden mustergültig entschärfte. Die 9:0-Pausenführung konnte Patrick Münch markieren, nachdem er den Puck frei stehend vor dem Tor erhielt und die Hartgummischeibe unter die Latte hämmerte.

Icon Vergrößern Die Wörishofer Wölfe sind fit für das Derby gegen den ESV Türkheim: Mit 18 Treffern beim EV Senden zeigten die Wölfe Biss. (Archivfoto) Foto: Andreas Lenuweit Icon Schließen Schließen Die Wörishofer Wölfe sind fit für das Derby gegen den ESV Türkheim: Mit 18 Treffern beim EV Senden zeigten die Wölfe Biss. (Archivfoto) Foto: Andreas Lenuweit

Im letzten Spielabschnitt versuchte Senden durch einen Torhüterwechsel noch einmal neue Impulse zu setzen, doch die Wölfe spielten sich im letzten Drittel in einen wahren Tor-Rausch, denn sage und schreibe 9 weitere Treffer sollten im letzten Spielabschnitt fallen.

Den Anfang des Torspektakels machte Kevin Strecker, der den Puck mit einem Poke-Check über die Linie beförderte. Franz Schmidt und Jonas Schwarzfischer machten in den nächsten Minuten ihren Hat-Trick perfekt, durch Treffer in der 46. und 47. Spielminute, wobei Jonas Schwarzfischer mit drei Toren und drei Assists die Oberhand im Duell der Schwarzfischer-Brüder behielt, denn Jakob Schwarzfischer blieb auf Sendener Seite punktelos.

Die weiteren Treffer im letzten Spielabschnitt erzielten Patrick Münch ( 48‘), Jos Busch ( 52‘), Moritz Egger (53‘), Franz Schmidt (56‘) und Fabian Staib (59‘).

Nach dem Spiel zeigte sich Wölfe Coach Charly Schönberger äußerst zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft:“ Wir haben heute einen super Job auf dem Eis gemacht, obwohl die Vorzeichen heute eher ungünstig waren. Die umfunktionierten Neustürmer Busch und Knittel haben heute voll überzeugt, das wird in Zukunft immer eine Option sein. Von unserer Torhüterin, über die Verteidiger bis in den Sturm, das war heute eine nahezu perfekte Mannschaftsleistung. Den Schwung und die gute Stimmung im Team wollen wir über die Woche beibehalten und ins Derby gegen Türkheim mitnehmen. Am Freitag ist es Zeit für eine Revanche.“

Strafzeiten: EC Senden 4x2 Minuten + 5; EVW: 4x2 Minuten

Zuschauer: 130

Tore: 1:0 Schwarzfischer (Münch), 2:0 Egger (Schwarzfischer, Münch), 3:0 Busch (Strecker), 4:0 Schwarzfischer (Münch, Egger), 5:0 Strecker, 6:0 Schejbal (Höldrich, Staib), 7:0 Schmidt, 8:0 Schmidt ( Strecker, Busch), 9:0 Münch (Schwarzfischer), 10:0 Strecker (Schmidt), 11:0 Münch, 12:0 Schmidt (Busch), 13:0 Münch (Schwarzfischer), 14:0 Schwarzfischer (Münch), 15:0 Busch (Schmidt, Walther), 16:0 Egger (Hanke), 17:0 Schmidt, 18:0 Staib ( Schejbal)