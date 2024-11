Türkheimer Celtics feiern Auswärtssieg

Das Auswärtsspiel in Peiting gegen die SG Bad Bayersoien galt als erster echter Härtetest für den ESV Türkheim in der noch jungen Bezirksliga-Saison. Diesen bestanden die Celtics, wenn auch erst nach einigen Anlaufschwierigkeiten.

Türkheim kam recht ordentlich in die Partie, scheiterte aber trotz bester Möglichkeiten immer wieder an der gut aufgelegten Heimtorhüterin Carina Bartsch, die einen echten Sahnetag erwischt hat. Mit der Zeit nahm auch die SG Bad Bayersoien mehr und mehr am Spielgeschehen teil und kam zu Torgelegenheiten. Eine Unordnung in der Türkheimer Hintermannschaft nutzte Heim-Stürmer Fabian Magg dann schließlich in der neunten Spielminute zur 1:0-Führung. Dabei blieb es bis zur ersten Drittelpause.

Türkheim kommt in Überzahl zum Ausgleich

Die Celtics waren zu Beginn des zweiten Spielabschnitts in Überzahl, kamen frisch aus der Kabine und belohnten sich prompt mit dem Ausgleich. Maximilian Döring brachte die Scheibe zu Marius Dörner, der aus dem Slot zum 1:1 traf. Weil beide Torhüter ihren Kasten das restliche zweite Drittel sauber hielten, ging es mit dem Unentschieden in die zweite Pause.

Der ESV Türkheim (gelb-blaue Trikots) feiert einen 4:2-Auswärtssieg gegen die SG Bad Bayersoien (dunkle Trikots). Foto: Martin Mersberger

Im dritten Drittel dann ein ähnliches Bild: Türkheim drückte, die Scheibe wollte aber nicht ins Tor und Bad Bayersoien lauerte auf Konter. In der 47. Spielminute musste Türkheims Benjamin Hofmann für zwei Minuten auf die Strafbank, in der folgenden Unterzahl sorgte Anton Saal für das 2:1 der Gastgeber. Doch die Celtics ließen sich vom erneuten Rückstand nicht aus dem Konzept bringen und spielten weiter munter nach vorn. Sieben Minuten vor Spielende nahm Türkheims Coach Bastian Hitzelberger eine Auszeit und gab seinem Team die Marschrichtung für die letzten Minuten vor.

Ein Penalty bringt die Entscheidung

Keine zwei Minuten später fiel der ersehnte Ausgleich: Maximilian Döring spielte die Scheibe aus dem eigenen Drittel in den Lauf von Marco Fichtl, der allein auf das Tor zulaufen konnte und die Scheibe unter die Latte zimmerte. Kurz darauf nutzte Türkheim eine Überzahl und ging durch Friedrich Kellers Schuss von der blauen Linie mit 3:2 in Führung. Wer nun einen Bayersoier Sturmlauf erwartete, sah sich getäuscht. Türkheim machte weiter Druck und drängte auf die Entscheidung. Als Jakob Bottner nur noch mit einem Foul gestoppt werden konnte, gab es Penalty. Diesen verwandelte Bottner sehenswert zum 2:4-Endstand.

Gespannte Blicke von der Bank: Der ESV Türkheim gewann sein Auswärtsspiel gegen die SG Bad Bayersoien mit 4:2. Foto: Martin Mersberger

Co-Trainer Dominik Demontis war nach dem Spiel zufrieden mit der Leistung seines Teams: „Leidenschaftliche Eishockeyspiele wie dieses gehören zu den schönsten Momenten als Coach. Bayersoien hat es uns wie erwartet schwer gemacht. Doch was wir uns vorgenommen haben, hat über weite Strecken funktioniert. Wir haben Moral bewiesen und uns durch eine geschlossene Teamleistung und konsequente Arbeit mit drei Punkten belohnt.“

Tore 1:0 Fabian Magg (9.), 1:1 Marius Dörner (21.), 2:1 Anton Saal (47.), 2:2 Marco Fichtl (49.), 2:3 Friedrich Keller (52.), 2:4 Jakob Bottner (57.) Strafzeiten Bad Bayersoien 18 - ESVT 12 Zuschauer 85