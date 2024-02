Wörishofer Wölfe stehen vor einer Pflichtaufgabe

Eine Woche vor dem Spitzenspiel bei Tabellenführer EV Königsbrunn steht der EV Bad Wörishofen am Sonntag als klarer Favorit auf dem Eis.

Nach dem spannenden Derbysieg gegen den ESV Türkheim treten die Wörishofer Wölfe in der Eishockey-Bezirksliga am Sonntag in Oberstdorf an. Um 18 Uhr sind sie bei den Eisbären zu Gast - und beim Tabellenletzten ist ein Sieg für den EVW Pflicht.

Das Tabellenschlusslicht aus Oberstdorf hat bislang eine äußerst durchwachsene Saison absolviert, denn in bisher 15 gespielten Spielen gelang den Oberstdorfern weder ein Sieg noch ein Punktgewinn. Die junge Mannschaft der Eisbären sieht die Premierensaison in der Bezirksliga jedoch als Möglichkeit, um die Nachwuchskräfte an das Seniorenhockey heranzuführen und um Schritt für Schritt in der Bezirksliga Fuß zu fassen.

Für Oberstdorf ist es das letzte Heimspiel der Saison

Die Wölfe aus Wörishofen sollten die Partie am Sonntag nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn für Oberstdorf ist es das letzte Heimspiel in der Saison und die Eisbären möchten sicherlich noch einmal alles geben, um die Saison vor heimischen Publikum versöhnlich abzuschließen.

68 Bilder So spannend war das Derby zwischen dem EV Bad Wörishofen und dem ESV Türkheim Foto: Andreas Lenuweit

Für die Kneippstädter gilt es hierbei, den Schwung aus den gewonnenen Derbys mitzunehmen und den Fokus voll auf den Saisonendspurt zu legen. In den verbleibenden vier Partien haben die Wörishofer Wölfe die Maximalpunktzahl als Ziel ausgegeben, um damit die bestmögliche Ausgangssituation für die anstehenden Play-offs zu ergattern. Heißt im Klartext: Platz eins soll erobert werden.

„Wir wollen in Oberstdorf genauso auftreten wie zuletzt im Derby gegen Türkheim und eine konzentrierte Leistung über 60 Minuten aufs Eis bringen. Wir müssen jetzt in den restlichen Spielen unsere Hausaufgaben machen, dann werden wir sehen, wo wir am Ende stehen“ sagt Wölfe-Trainer Dominic Weis. Am nächsten Wochenende steht dann das Spitzenspiel gegen den Tabellenführer EV Königsbrunn an. (mz)