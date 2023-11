Wörishofer Wölfe und Türkheimer Celtics wollen wieder in die Erfolgsspur zurück

Zuletzt setzte es für die beiden Unterallgäuer Eishockey-Bezirksligisten zwei Niederlagen. Am Wochenende soll jedoch wieder gejubelt werden.

Es war nicht das Wochenende der Unterallgäuer Eishockey-Bezirksligisten: Der EV Bad Wörishofen verlor auf eigenem Eis das Spitzenspiel gegen den EV Königsbrunn, der ESV Türkheim musste sich der SG Bad Bayersoien/ Peiting 1b geschlagen geben.

Nun sollen am Wochenende aber wieder Punkte eingefahren werden.

Die Wörishofer Wölfe sind klarer Favorit

Den Auftakt machen die Wörishofer Wölfe am Freitagabend (20 Uhr) mit dem Heimspiel gegen die EA Schongau 1b. Die Mammuts aus Schongau stehen in der Tabelle aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz, in vier Meisterschaftsspielen haben sie bisher vier Niederlagen kassiert. Verstärkung haben die Schongauer Mammuts mittlerweile aus den Reihen der Wörishofer erhalten: Stürmer Ferdinand Hibler hat den Verantwortlichen Anfang der Woche eröffnet, dass er zu seinem Ex-Klub zurückkehren wird. Anfang Dezember ist das Transferfenster wieder geöffnet, ob Hibler schon am Freitag spielberechtigt sein wird, ist noch offen.

Im Hinspiel in Schongau vor einigen Wochen waren die Wölfe mit einem 7:2-Sieg erfolgreich. An diese Leistung will das Team von Trainer Dominic Weis anknüpfen, allerdings muss Weis auf den einen oder anderen kranken Spieler verzichten. "Die krankheitsbedingten Ausfälle gilt es am Freitagabend zu kompensieren, dafür ist unser Kader aber auch groß genug um das auffangen zu können", sagt Weis. "Wir hatten in den letzten Partien unsere Probleme im Unterzahlspiel und einfach zu viele Gegentore bekommen, daran haben wir in den Trainingseinheiten unter der Woche gearbeitet. Ich erwarte von meinen Spielern vollen Einsatz gegen Schongau, einen Ausrutscher wie gegen Buchloe dürfen wir uns nicht mehr erlauben."

Die Türkheimer Celtics sind vor den Crocodiles gewarnt

Der ESV Türkheim reist am Samstag zum Auswärtsspiel nach Senden. Anpfiff ist um 20 Uhr in der Sendener Illerau. Die bisherigen Ergebnisse der Crocodiles lassen nicht wirklich abschätzen, auf welches Team der ESVT trifft. Neben teils deutlichen Niederlagen gegen Bad Wörishofen, Maustadt und zweimal Bayersoien gewann man zu Hause souverän gegen den Ligaprimus aus Königsbrunn. Dazu kommt ein Auswärtserfolg beim Wörishofen-Bezwinger aus Buchloe. Aus der vergangenen Saison wissen die Türkheimer Celtics, dass es vor allem auswärts schwierig ist, gegen die Crocodiles zu bestehen. Damals fuhr man als klarer Favorit in die Illerau und kam mit null Punkten wieder nach Hause.

Der ESV Türkheim (blau-gelbe Trikots) will in Senden wieder einen Sieg einfahren. Foto: Martin Mersberger

Das Team, das sich rund um die beiden Routiniers Martin Niemz im Tor und Niklas Dschida in der Verteidigung aufbaut, kann wie man an den bisherigen Ergebnissen sieht, gegen alle Mannschaften der Liga bestehen. Die Türkheimer haben zuletzt vermehrt an der Abschlussqualität gearbeitet, um die Torausbeute in den nächsten Spielen wieder nach oben zu schrauben. Celtics-Verteidiger Friedrich Keller sieht sein Team bereit „Wir haben die Fehler von letzter Woche angesprochen und versucht, unser Spiel zu verbessern. Die Weihnachtsfeier am vergangenen Samstag hat uns gutgetan. Man hat gemerkt, dass trotz der zwei Niederlagen in Folge die Stimmung im Team gut ist und keiner den Kopf in den Sand steckt." Er prophezeit am Samstag "zwar ein hartes Stück Arbeit, aber wir haben aus der letzten Saison noch eine Rechnung in Senden offen und ich bin guter Dinge, dass wir diese begleichen werden".

Fans, die die Celtics beim Auswärtsspiel am Samstag in Senden unterstützen möchten, können im Mannschaftsbus mitfahren. Abfahrt ist um 17 Uhr am Sieben-Schwaben-Stadion in Türkheim. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 0173/2347279 möglich.