Bad Wörishofer Eiskunstläufer suchen ihre Meister

Hübsche Keidchen, anspruchsvolle Choreografien: Bei den Vereinsmeisterschaften des EKV Bad Wörishofen bekommen die Zuschauer einiges geboten.

Zum Saisonabschluss auf dem Eis gab es einen besonderen Höhepunkt: 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen vier und 33 Jahren traten bei den großen Vereinsmeisterschaften des Eiskunstlaufvereins Bad Wörishofen an.

Auch der Nachwuchs aus Türkheim und Kaufbeuren war zum Wettkampf eingeladen, am Ende wartete eine besondere Überraschung auf die Aktiven.

In Bad Wörishofen stehen Eissternchen, Kufenflitzer und Co. auf dem Eis

Eine ganz besondere Atmosphäre erfüllte die Bad Wörishofer Eishalle. Die Haupttribüne war mit stolzen Eltern und Großeltern gefüllt, voller Vorfreude wärmte sich der Nachwuchs mit gekonnten Trockenübungen für seinen großen Auftritt auf. Doch warum zierten bunte Hütchen die Eisfläche? "Wir machen einen Slalom, Eierlaufen, Hüpfen und in die Hocke gehen", verriet die vierjährige Annabelle ganz cool, zog die pinkfarbenen Kufenschoner aus und startete völlig entspannt in den Parcours - aufgeregt war eigentlich nur die Mama am Bandenrand.

Auch die vierjährige Lia freute sich riesig, als sie in ihrem royalblauen Eislaufkleidchen endlich aufs Eis durfte, zart geschminkt und mit ein bisschen Glitzer auf den Wangen sah sie aus wie eine echte Eisprinzessin. In liebevoll benannten Kategorien wie Eissternchen, Kufenflitzer, Eismäuse und Eiskristalle durfte jedes Kind zeigen, was es in der Saison gelernt hatte.

Die beiden vierjährigen Eisprinzessinnen Annabell Ballin (links) und Lia Brückner (rechts) waren die jüngsten Teilnehmerinnen auf dem Eis. Foto: Kathrin Elsner

Drei Jungs hatten sich zum Wettkampf angemeldet und strahlten nicht weniger, als sie den Parkour gemeistert hatten, bei dem es nicht um Schnelligkeit, sondern um eine möglichst korrekte Ausführung der Übungen ging. Vereinsvorsitzender Boris Falk stand mit einem breiten Lächeln an der Bande. "Es ist ein entspannter Wettkampftag für alle", freute er sich, "wir haben einen extrem harmonischen und schönen Verein". Das Tolle sei auch die große Bandbreite von Breiten- bis zum Wettkampfsport.

Die "Moon Dancer Juvenile" zeigen in Bad Wörishofen ihre Formationen

Und die sollte sich im weiteren Tagesverlauf in ihrer schönsten Form zeigen. Nachdem die "Moon Dancer Juvenile" die Zuschauer mit ihrer Formation begeistert und die fortgeschrittenen Läuferinnen möglichst exakt ausgeführte Eiskunstlaufelemente gezeigt hatten, wurden wunderschöne Küren zu Musik aufs Eis gezaubert. "Da zittert man sehr stark", beschrieb die achtjährige Anna das Gefühl, vor großem Publikum allein auf der Eisfläche ein anspruchsvolles Programm zu laufen. "Es macht Spaß auf dem Eis zu sein", fand die mit 33 Jahren älteste Teilnehmerin Claudia Weh, "das Schöne am Eislaufen ist auch, dass man es in jedem Alter machen kann".

Die jüngsten Eiskunstlauftalente meisterten voller Freude einen Parcours, am Ende durften alle Teilnehmenden einen Pokal mit nach Hause nehmen. Foto: Kathrin Elsner

Die Cheftrainerinnen Bettina Marz und Sonja Höfler freuten sich über einen gelungenen Saisonabschluss mit allen Kindern. "Es ist toll, dass die Kinder heute den offiziellen Ablauf eines Wettkampftages üben konnten", betonte Bettina Marz und freute sich mit dem Nachwuchs auf die Siegerehrungen, die eine besondere Überraschung für alle Aktiven bereithielt: Jeder Teilnehmende erhielt einen ansehnlichen Pokal. "Den stelle ich auf meinen Nachttisch", verriet die kleine Annabell mit leuchtenden Augen.