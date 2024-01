Auto kollidiert mit umgestürztem Baum

Beim Unfall zwischen Eppishausen und Immelstetten wird eine Frau leicht verletzt.

Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Eppishausen und Immelstetten ist am Mittwoch in einem Waldstück ein Baum wegen der starken Windböen auf die Fahrbahn gefallen. Eine Autofahrerin erkannte den Baum zu spät und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Frau wurde leicht verletzt, das Auto war nicht mehr fahrbereit. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die freiwillige Feuerwehr Eppishausen sicherte die Unfallstelle ab und kümmerte sich um die Beseitigung des Baumes. (mz)