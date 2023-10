Der SC Eppishausen geht das Projekt "Sportheimbau" an

Die Gewerke sind kalkuliert, die Finanzierung ist sichergestellt: Noch in diesem Jahr will der SC Eppishausen mit dem Bau seines neuen Sportheims beginnen.

Der SC Eppishausen steht vor einem Großprojekt, das nun endlich in Angriff genommen wird. Bei der Generalversammlung des Sportvereins stellte SCE-Vorsitzender Jürgen Gumpinger den aktuellen Sachstand vor.

Der seit Langem geplantem Neubau des Sportheims am Hauptspielfeld soll nun zügig starten. Alle Hauptgewerke wurden in den letzten Wochen nochmals preislich aktualisiert und kalkuliert, die Finanzierung wurde sichergestellt, mit der Gemeinde herrscht Einigkeit über die Erschließung mit Kanal- und Wasserleitung. Erste Gewerke werden in den kommenden Tagen final, möglichst an die örtlichen Unternehmungen vergeben. Ziel sei es, dass noch in diesem Jahr mit dem Bau begonnen wird, so Gumpinger.

Parallel zum Sportheimneubau ist die Planung zur Erneuerung der Flutlichtanlage am Trainingsspielfeld im vollen Gange. Über ein Sonderförderprogramm vom Bund und Landessportverband könne mit einem Zuschuss in Höhe von rund 55 Prozent für diese Erneuerung kalkuliert werden. Auch für dieses Vorhaben hat die Gemeinde bereits eine großzügige finanzielle Unterstützung zugesagt, was Jürgen Gumpinger nochmals dankend erwähnte. "Wenn schlussendlich die Planung abgeschlossen ist und die finale Freigabe vom Bund eintrifft, hat der Verein mit einer relativ überschaubaren Investition, ein zukunftsfähiges und umweltfreundliches Flutlicht installiert", so Gumpinger.

Diese Investitionen wird in Zukunft ein verändertes Vorstandsteam begleiten. Denn bei den Neuwahlen standen bis auf Gumpinger und den Tennis-Abteilungsleiter Fabian Seitz, alle anderen Posten zur Neuwahl. Aufgrund der geplanten Bauvorhaben hat sich der Verein frühzeitig eine angepasste Organisation im Vorstand überlegt. Aus bislang 15 Vorstandsmitgliedern werden es künftig nur noch neun direkte Mitglieder sein. Im Gegenzug allerdings gibt es mit der Gründung eines Bauausschusses die Möglichkeit, Verantwortlichkeiten neu zu strukturieren. Der Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen:

1. Vorsitzender Jürgen Gumpinger

Stv. Vorsitzender Erik Gassner

Abteilungsleiter Sport Fabian Schuster

Abteilungsleiter Seniorenfußball Lukas Wiblishauser

Abteilungsleiter Jugendfußball Elias Wiblishauser

Abteilungsleiter Tennis Fabian Seitz

Sportheim /Bewirtung Thomas Hatzelmann

Thomas Kassier Martin Miller

Schriftführer Tobias Hatzelmann

Den ausscheidenden sieben Vorstandsmitgliedern dankte Jürgen Gumpinger ausdrücklich für die Dienste in den vergangenen Jahren und den ehrenamtlichen Einsatz für den Verein. Besonderer Dank galt dem SCE-Urgestein Manfred Schuster, der nach über 39 Jahre Vorstandsarbeit sein offizielles Amt aufgibt. Nach über zwanzig Jahren als Jugendleiter, mehreren Jahren als zweiter Vorstand, mehrere Jahre als Abteilungsleiter Fußball, kümmerte sich Manfred Schuster zuletzt um das Thema Radsport beim SCE. Schuster wird im Zuge des Neubaus die Bauleitung übernehmen.

Geehrt wurden dieses Jahr auch wieder zahlreiche treue Vereinsmitglieder. Jürgen Gumpinger und Bürgermeisterin Susanne Nieberle (vorne von links) bedankten sich bei Karin Schuster (30 Jahre), Robert Wohlhaupter (30 Jahre), Peter Dietmayer (45 Jahre), von hinten links, Bernhard Schneider (45 Jahre), Bernhard Golsner (40 Jahre), Andreas Hatzelmann (30 Jahre), Markus Baur (30 Jahre), Armin Schilling (25 Jahre), Jürgen Wiblishauser (45 Jahre), Josef Schnatterer (45 Jahre), Schwayer Ferdinand (40 Jahre), für ihre langjährige Treue zum Verein. Foto: Tobias Hatzelmann

Für ihre Treue im Sportclub Eppishausen bedankte sich Jürgen Gumpinger bei (hinten von links) Anton Rotter (50 Jahre), Herman Ruf (55 Jahre), (vorne von links) Wolfgang Sailer (50 Jahre), Bürgermeisterin Susanne Nieberle und Manfred Schuster (50 Jahre). Foto: Tobias Hatzelmann

Noch länger dabei sind Anton Rotter (50 Jahre), Herman Ruf (55 Jahre), Wolfgang Sailer (50 Jahre) und Manfred Schuster (50 Jahre). Zum Höhepunkt der Ehrungen wurde Mitglied Erhard Heinzelmann, welcher seit 1963, sprich 60 Jahre im SC Eppishausen als Mitglied dabei ist, zum siebten Ehrenmitglied des Sportvereins ernannt.