Eindrucksvolle Klänge erfüllen die Kirche in Eppishausen

Beim Jahreskonzert bewiesen die Mitglieder der Musikapelle Eppishausen viel Talent und genossen den großen Beifall des Publikums.

Als mit „The Olympic Spirit“ das Jahresabschlusskonzert vom Musikverein Eppishausen eingeleitet wird, begrüßt Siegfried Sailer die zahlreich erschienenen Gäste. Das Wetter spielt den Musikern und Musikerinnen in die Karten: Strahlender Sonnenschein erleuchtet die Pfarrkirche.

Sophia Guggenmos leitet durch das Programm und kündigt ein „kraftvolles und berührendes Stück“ an, das aus dem schwedischen Film „Wie im Himmel“ stammt. Außerdem begeistert die Musikkapelle mit der spannenden Titelmusik „How to train your Dragon“ aus der Animationsserie „Drachenzähmen leicht gemacht“, in der eine schöne Geschichte erzählt wird. Das letzte Stück des ersten Programmteils ist „The Sound of Silence“, das schon seit 1966 ein Hit ist und 2015 mit der Neuauflage nochmal sein Comeback in den Charts feierte. Die Zuhörer sollen „sich einfach von den Klängen der Stille in den Bann ziehen“ lassen, rät Sophia Guggenmos. Das gelingt hervorragend, denn die Kapelle füllt die Kirche mit beeindruckender Musik.

Ehrungen für treue und erfolgreiche Musiker in Eppishausen

In der Pause werden nun Ehrenmitglieder und Jungmusiker und -musikerinnen geehrt, die ein Abzeichen gemacht haben. Dafür ist Brigitte Wißmiller nach Eppishausen gekommen, die im Bezirksvorstand des ASM ist. Zusammen mit Siegfried Sailer, Judith Schiegg und Tanja Kugelmann aus dem Vereinsvorstand überreicht sie die Urkunden. 30 Jahre lang Mitglied im Musikverein ist Sabine Dolp. Matthias Wucherer ist schon 15 Jahre dabei. Für 10 Jahre im Musikverein Eppishausen erhalten Juliana Heinzelmann, Anna-Lena Horber und Elisa Seitz eine Urkunde. Die erfolgreichen Absolventen und Absolventinnen des Musikerleistungsabzeichen D1 sind Franziska Kugelmann (Trompete), Luisa Schmid (Querflöte), Luisa Kögel (Querflöte) und Sebastian Sailer (Tuba). Daie Prüfung für das D2- Abzeichen haben Luis und Vincent Baur an der Trompete absolviert.

Die Vorsitzenden Siegfried Sailer, Tanja Kugelmann und Judith Schiegg sowie Brigitte Wißmiller vom ASM und die Geehrten des Musikvereins Eppishausen: Sabine Dolp (30 Jahre), Dirigent Markus Heinzelmann, Matthias Wucherer (15 J.). Zehn Jahre dabei sind Juliana Heinzelmann, Elisa Seitz und Anna-Lena Horber. D2-Absolventen sind Luis und Vinvcent Baur. Sebastian Sailer und Franziska Kugelmann haben die D1-Prüfung bestanden. Foto: Lara Klos

Der zweite Teil des Programms beginnt mit einem sehr alten Stück, das zu Ehren des verstorbenen Vereinsmitglieds Ernst Golsner gespielt wird. „Das alte Schloss“ von Hans Blank überzeugt mit vielen abwechslungsreichen Melodien und ist eine Hommage an das Leben. Nicht nur die Melodien sind abwechslungsreich, sondern das ganze Konzert. Von den modernen Stücken am Anfang hin zur „Heublumen Polka“ und dem traditionellen, flotten Marsch „Salemonia“ von Kurt Gäble.

Viel Beifall und in adventliches Finale

Zum Abschluss wird es mit „Mentis“ von Thiemo Krass adventlich. Dieses besinnliche Werk besteht aus zwei seiner liebsten Adventslieder: dem festlichen Stück „Macht hoch die Tür“ und „Maria durch ein Dornwald ging“. Mit diesem Werk wünschten Sailer und die ganze Musikkapelle eine schöne Weihnachtszeit, und freuten sich sichtlich über den herzlichen Applaus für das erfolgreiche Jahreskonzert. Bei der Zugabe „Glorial Love“ erklingen die Instrumente in der Pfarrkirche ein letztes Mal.