Einsatz nach Prügelattacke in Eppishausen nimmt überraschende Wende

In Eppishausen trifft die Polizei auf einen Mann, der angegriffen wurde - und sich aber seinerseits wenig um Aufklärung bemüht.

Ein Polizeieinsatz in Eppishausen nach einer Prügelattacke nahm eine überraschende Wende. Am Samstag gegen 23.45 Uhr wurde nach Polizeiangaben im Außenbereich einer Veranstaltung ein Mann in eine handgreifliche Auseinandersetzung verwickelt. Nach Berichten wurde er von einer Gruppe Unbekannter zu Boden gestoßen und geschlagen. Der Mann blieb unverletzt. Als die Polizei eintraf, um den Vorfall zu untersuchen, stießen die Beamten jedoch auf wenig Kooperation seitens des Angegriffenen. Der angetrunkene Mann habe wenig zur Aufklärung beigetragen.

Ein weiterer Betrunkener mischt sich in den Polizeieinsatz in Eppishausen ein

Die angeblichen Angreifer waren nicht mehr vor Ort. Dafür habe ein weiterer stark alkoholisierter Gast versucht, den Polizeieinsatz zu stören. Abgesehen von diesem Zwischenfall verlief die Veranstaltung ohne weitere Probleme.

Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen oder Zeugen, die möglicherweise Angaben zu den Geschehnissen machen können. Wer Informationen hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 in Verbindung zu setzen. (AZ)

