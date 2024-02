Eppishausen

In Eppishausen wird in diesem Jahr viel gebaut

Plus Die Gemeinde Eppishausen geht in diesem Jahr viele Bauprojekte an. Davon profitieren Kinder, Industrie und Radfahrer.

Feuerwehrhaus, Wassertretanlage, Fahrradweg: Das sind nur einige der Projekte, die in Eppishausen in diesem Jahr anstehen. Besonders wichtig ist dabei der beginnende Neubau des Feuerwehrhauses mit einem Mehrzweckraum für die Gemeinde, was Eppishausen 3,6 Millionen Euro kostet, wie Bürgermeisterin Susanne Nieberle im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt. Was sonst noch ansteht.

Freuen können sich die Fahrradfahrer in und um Könghausen. Denn von dem Eppishausener Ortsteil soll es bald einen Fahrradweg nach Immelstetten geben. Weil es sich um einen Radweg an einer Kreisstraße handelt, muss Eppishausen hierfür allerdings nicht allein die Kosten übernehmen. Neben dem Landkreis sind Mittelneufnach und Markt Wald am Radweg beteiligt. Laut Nieberle sei bisher noch nicht klar, wie hoch der Anteil an den Kosten für die Gemeinden jeweils werde, sie schätzt ihn für Eppishausen aber auf etwa 400.000 Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

