Leitungskabel gefunden: Diebstahl oder Umweltfrevel?

In einem Gebüsch bei Mörgen wurde ein leeres Kupferkabel gefunden. Ob es sich um einen Diebstahl oder um eine Umweltstraftat handelt, weiß auch die Polizei noch nicht.

Der Polizei Mindelheim wurde am Sonntag gemeldet, dass zwischen Mörgen und Bronnen am Weißbach in einem Gebüsch ein Leitungskabel gefunden wurde. Das vieradrige Kabel hat einen Durchmesser von etwa fünf Zentimetern und eine Länge von rund zehn Metern. Aus den Adern wurden die Kupferleitungen entfernt. Ob es sich um einen Diebstahl handelt oder eine illegale Müllentsorgung, muss noch geklärt werden. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorgang nimmt die Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 entgegen. (mz)