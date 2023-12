Eppishausen

06:30 Uhr

Renaturierung ist abgeschlossen: Die Zusam hat einen neuen Nebenfluss

Plus Die Renaturierung des Baches im Eppishausener Ortsteil Könghausen ist ein Beispiel dafür, wie Naturschutz und Landwirtschaft miteinander vereinbart werden.

Von Josephine von der Haar

Sanft schlängelt sich der kleine Bachlauf durch die Landschaft, zarte Pflänzchen wachsen bereits an seinem Ufer. Ein paar Meter weiter liegt eine umgegrabene Ackerfläche. So sah es hier nicht immer aus: Noch vor einigen Monaten war auf dieser Fläche ein Weiher, die Ackerfläche deshalb sehr viel kleiner. Im Zuge einer Neuordnung der Flächen in Könghausen profitieren landwirtschaftliche Nutzung und Naturschutz gleichermaßen.

"Die Idee ist, dass die Fläche gleichzeitig renaturiert und rekultiviert wird", sagt Bernd Braunsteffer. Er ist beim Amt für ländliche Entwicklung für die Umsetzung der Landschaftspflege verantwortlich. 350 regionale Sträucher und Pflanzen sowie zehn Apfelbäume auf einer neuen Streuobstwiese wurden bisher auf dem Gebiet gepflanzt. Zehn Jahre dauert die Flurneuordnung in Könghausen bereits, erst in einigen Jahren wird alles abgeschlossen sein.

