Eppishausen

vor 2 Min.

Traktor und Auto stoßen zusammen: Hoher Sachschaden

In einer Kurve in Eppishausen hat es am Freitag gekracht. Nach dem Unfall war die Straße zwei Stunden gesperrt.

Ein Schaden von rund 47.500 Euro ist am Freitagabend bei einem Zusammenstoß in Eppishausen entstanden. Laut Polizei kollidierten ein Auto und ein Traktor mit Anhänger im Kurvenbereich der Könghauser Straße. Dabei wurde das Vorderrad des Traktors abgerissen und landete in einem Garten. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen Der 60 Jahre alte Autofahrer wurde leicht verletzt, der 29-jährige Traktorfahrer kam mit dem Schrecken davon. Die Ortsdurchfahrt Eppishausen war aufgrund der Bergungsarbeiten für rund zwei Stunden gesperrt. Im Einsatz waren zahlreiche Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Eppishausen.



Themen folgen