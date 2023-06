Vorfahrt missachtet: 22.000 Euro Schaden

Glück im Unglück haben drei Personen bei einem Unfall in der Nähe von Aspach: Alle bleiben unverletzt.

Bei einem Unfall zwischen Eppishausen und Haselbach hat es am Samstagvormittag heftig gekracht. Laut Polizei missachtete ein 62-jähriger Mann an der Kreuzung bei Aspach die Vorfahrt. Er übersah den Wagen einer 33-jährigen Frau, die mit ihrem dreijährigen Sohn unterwegs war. Als der Mann in die Kreuzung einfuhr, konnte die Frau nicht mehr ausweichen und rammte die Fahrerseite des anderen Autos. Alle Beteiligten blieben unverletzt. An beiden Autos entstand laut Polizei Totalschaden, der auf insgesamt 22.000 Euro geschätzt wird. (mz)