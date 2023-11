Wer hat in Lutzenberg Radmuttern an einem Auto gelockert?

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der Radmuttern am Auto einer Frau aus Lutzenberg gelockert hat.

Zwischen 16. Oktober und 23. Oktober hat ein Unbekannter die Radmuttern am Auto einer Frau aus Lutzenberg gelockert. Laut Polizeibericht bemerkte die Geschädigte die Tat, da ihr Vorderrad beim Fahren vermehrt klackerte. Eine Autowerkstatt bestätigte ihren Verdacht. Die Polizei Mindelheim ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen des Vorfalls, werden gebeten, sich an Telefonnummer 08261/7685-0 zu wenden. (mz)