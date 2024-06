Tödlicher Unfall zwischen Erisried und Saulengrain

Auf der Verbindungsstraße zwischen Erisried und Saulengrain ist ein Fahrer bei einem Unfall gestorben. Derzeit ist ein Gutachter vor Ort, die Straße ist gesperrt.

Auf der Straße zwischen Stettener Ortsteil Erisried und Saulengrain (Gemeinde Apfeltrach) im Landkreis Unterallgäu hat es an der Kreuzung auf Höhe Gronau am Mittwochvormittag einen tödlichen Unfall gegeben. Ersten Erkenntnissen zufolge waren zwei Fahrzeuge an dem Zusammenstoß beteiligt, ein Fahrer erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen.

Die Straße zwischen Erisried und Saulengrain ist derzeit gesperrt

Derzeit ist neben der Polizei auch ein Gutachter vor Ort, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Straße ist voraussichtlich bis Mittwochmittag gesperrt. (mz)

