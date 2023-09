Kohlbergtunnel wegen Bauarbeiten nachts einseitig gesperrt

Im Kohlbergtunnel stehen Wartungsarbeiten an. In zwei Nächten gibt es Umleitungen auf der A96 bei Erkheim.

Im Kohlbergtunnel im Verlauf der Autobahn 96 stehen wieder Wartungs- und Inspektionsarbeiten an. Laut Mitteilung werden Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Mindelheim unter anderem die Tunnelwände reinigen. Außerdem werden die Entwässerung und sämtliche Anlagen der Sicherheits- und Betriebstechnik gewartet und geprüft.

Wegen dieser Arbeiten müssen die einzelnen Röhren in den Nächten vom 9. bis 11. Oktober nachts gesperrt werden. Konkret ist die Röhre in Fahrtrichtung München von Montag, 9. Oktober, um 19 Uhr bis Dienstag, 10. Oktober, um 5.30 Uhr gesperrt. In der Nacht darauf ist die Röhre in Fahrtrichtung Lindau zwischen 19 Uhr und 5 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird jeweils umgeleitet. (mz)