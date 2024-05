Beim Maifeuer wurde ein Fahrrad geklaut

In einem Gebüsch hat ein Fahrradbesitzer sein Mountainbike versteckt. Als er nach dem Maifeuer nach Hause radeln wollte, war das Fahrrad verschwunden.

Ein Gebüsch hielt der Besitzer eines blauen Mountainbikes der Marke Cube für ein so gutes Versteck vor Dieben, dass er seinen Drahtesel gar nicht erst mit einem Schloss sicherte. Doch als der 23-Jährige in der Nacht zum 1. Mai vom Ettringer Maifeuer dann nach Hause radeln wollte, suchte er sein Fahrrad vergeblich. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)