Brand in Ettringer Papierfabrik

In der Papierfabrik in Ettringen ist ein Feuer ausgebrochen. Unsachgemäß entsorgter Haus- oder Elektromüll könnte die Ursache dafür sein.

In der Ettringer Papierfabrik hat es gebrannt. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz. Sie hatten aber nur noch wenig zu tun, weil sich Angestellte der Firma sofort als Löschen gemacht hatten.

Das Feuer brach bereits am Mittwochnachmittag aus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein Mitarbeiter der Firma habe den Brand aber schnell entdeckt und sofort Alarm ausgelöst. Vier weitere Mitarbeiter des Papierwerks brachten das Feuer mit Löschmitteln unter Kontrolle. Als die Feuerwehren aus Ettringen, Türkheim, Schwabmünchen, Siebnach und Bad Wörishofen eintrafen, konnten sie sich direkt auf die Bekämpfung der verbliebenen Glutnester konzentrieren.

Drei Mitarbeiter erleiden bei Löscharbeiten leichte Rauchgasvergiftungen

Drei der Mitarbeiter, die das Feuer bekämpft hatten, zogen sich dabei leichte Rauchgasvergiftungen zu. Eine Behandlung im Krankenhaus sei aber nicht nötig gewesen, teilt die Polizei mit. "Durch das schnelle und engagierte Eingreifen der Firmenmitarbeiter konnte so letztlich das Entstehen eines größeren Brandes verhindert werden", lobt die Polizei. In der Werkshalle sei deshalb auch kein nennenswerter Sachschaden entstanden. Als Brandursache kommt ersten Ermittlungen zufolge unsachgemäß entsorgter Haus- oder gar Elektromüll in Frage, welcher das Altpapier auf einem Förderband wohl selbst in Brand gesetzt hat. (mz)

