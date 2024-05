Im Ettringer Dorfladen gehen jetzt doch die Lichter aus

Seit Monaten halten sich Gerüchte, dass der Edeka-Lebensmitteladen im Ettringer Ortskern dicht machen muss. Betreiber Peter Flöring erklärt seine Gründe per Aushang.

Die Gemeinde Ettringen verliert nun doch ihren Dorfladen: Ende Juni ist nach mehr als 20 Jahren Schluss für seinen Edeka-Markt mitten im Ettringer Ortskern, teilt Peter Flöring seinen Kundinnen und Kunden per Aushang mit. Es sei der Ausfall der Kühlanlage von August 2023 bis März 2024 gewesen, der die finanziellen Möglichkeiten gesprengt habe: „Das hat uns leider soviel Geld gekostet, dass wir gezwungen sind, den Laden zum 30.06.2024 zu schließen“, heißt es in dem Aushang.

Ladenbetreiber Flöring beschwört die Ettringer, seinen Laden möglichst leer zu kaufen

Momentan erhalte er auch „kein Obst und keine Molkereiprodukte“, informiert Flöring seine Kundinnen und Kunden, die er gleichzeitig darum bittet, „unseren Laden zu Normalpreisen leer zu kaufen, damit wir soviel als möglich von den Außenständen tilgen können. Dafür herzlichen Dank“, so Flöring.

Eine weitere Ursache für die Schließung sei, dass „wir seit 2018/2019 nicht mehr den erforderlichen Umsatz generieren“, heißt es weiter. Dazu kommen laut Flöring noch „der Personalmangel und die extrem hohen Stromkosten, plus über 50 % mehr“. Peter Flöring und sein Team bedanken sich „recht herzlich für über 20 Jahre, dass wir Ihr Lebensmitteleinzelhändler in Ettringen sein konnten.“

Bürgermeister reagierte auf die Gerüchte über eine drohende Schließung: "Schwätzer"

Schon im März 2021 hatte unsere Redaktion über Gerüchte berichtet, die von einer angeblich bevorstehenden Schließung des Lebensmittelmarktes munkelten. Mit den Gerüchten einer möglichen Schließung konfrontiert, zeigt sich Peter Flöring damals überrascht. Knapp 700 Quadratmeter misst die Verkaufsfläche des Ettringer Nahversorgers, deutlich weniger also als Supermärkte im Durchschnitt. Eine Sortimentserweiterung oder gar eine räumliche Vergrößerung, die ist an diesem Standort nicht möglich.

Bürgermeister Robert Sturm (CSU) wollte damals gar nichts von solchen Gerüchten wissen. Ein Nahversorger in Ettringen sei „essenziell“. Ärgerlich fand er, wenn „geschäftsschädigende Gerüchte“ in Umlauf gebracht würden: Denjenigen, die tagtäglich für die Versorgung der Bevölkerung arbeiten, gelte seine Hochachtung und er hoffe, so Sturm, dass sie sich nicht entmutigen lassen von den "Schwätzern". Hingegen diejenigen, die zuerst Gerüchte streuen, den Aktiven ihre Arbeit vermiesen, um dann Krokodilstränen verdrücken zu können, brächten ein Dorf nicht voran, war Sturm damals entrüstet.