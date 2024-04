Jacke samt Geldbeutel aus Gartenschuppen geklaut

Im Gartenschuppen in Ettringen wurde ein Dieb fündig und stahl einen Geldbeutel samt Inhalt. Die Polizei sucht Zeugen.

Seinen Geldbeutel samt Bargeld und Ausweispapiere und seine Jacke vermisst ein 68-jähriger aus Ettringen, der sich jetzt bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen gemeldet und den Diebstahl angezeigt hat. Demnach wurde am vergangenen Samstag seine Jacke samt Geldbeutel aus einem unversperrten Schuppen auf dem Grundstück des 68-Jährigen in der Siebnacher Straße gestohlen. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)