Jetzt ist der "Juze on Tour"-Bus ein farbenfroher Hingucker

Gemeinsam mit dem Künstler "ErwaOne" verschönerten Jugendliche bei einem Sprayerworkshop nicht nur den Bus, sondern auch die Mauer am alten Bahnhof in Ettringen.

Der Kreisjugendring Unterallgäu bietet seit rund drei Jahren den Gemeinden im Unterallgäu den JuZe on Tour Bus als mobiles Spielangebot an. Gemeinden können sich das Mobil ausleihen und für Ferienfreizeiten oder Veranstaltungen nutzen. Der Bus ist bestückt mit unterschiedlichen Sport- und Bastelangeboten. Das Angebot wurde in diesem Sommer bereits zahlreich genutzt und die Anfragen nehmen stetig zu.

Spayerworkshop des Kreisjugendrings mit "ErwaOne" in Ettringen

Damit der Bus auch optisch ein Hingucker wird, organisierte der Kreisjugendring Unterallgäu einen dreitägigen Sprayerworkshop in Ettringen mit dem Künstler ErwaOne alias Vincent Göhlich. Renate Rauch, die pädagogische Leitung des „Gelben Hauses“ in Ettringen, organisierte und koordinierte das Wochenende vor Ort. Ettringens Bürgermeister Robert Sturmwünschte gutes Gelingen. Besonders die Verschönerung der Mauer am alten Bahnhof war ihm ein großes Anliegen - und das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen.

Die Mauer beim alten Bahnhof in Ettringen strahlt jetzt in bunten Farben. Foto: Kjr

Die Jugendlichen lernten den richtigen Umgang mit den verschiedenen Spraydosen bzw. Aufsätzen, sowie den sicheren Umgang damit. Zunächst wurde an der Mauer geübt, um dann mit zunehmendem Geschick richtige Kunstwerke entstehen zu lassen. Am zweiten Tag wurde der Bus abgeklebt und mit unterschiedlichen Farbflächen grundiert. Die Feinarbeit erfolgte mit kreativen Schablonen. Das Projekt wurde mitfinanziert durch den Rotary Club Mindelheim und die Gemeinde Ettringen.

„Der ganze Aufwand hat sich mehr als gelohnt“, freut sich Renate Rauch vom „Gelben Haus“. Die Bedingungen waren nicht ganz einfach, aber die Jugendlichen waren sehr motiviert und kreativ bei der Sache. Auch der Präsident der Rotarier, Karl Maurer und die Geschäftsführung des Kreisjugendring, Sandra Müller, sind begeistert vom Ergebnis dieses Workshops und freuen sich auf die kommenden Einsätze des JuZe on Tour Mobils. Der JuZe on Tour Bus kann über die Homepage des Kreisjugendring Unterallgäu gebucht werden. Mehr Bilder und Infos unter www.kreisjugendring-ua.de (mz)

