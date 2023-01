Mazola bleibt der "Hofnarr der Herzen" für die Narren in Ettringen

Plus 27 Jahre lang prägte Josef Urbin alias Mazola den Fasching in Ettringen wie kein anderer. Die Ettrinarria feierten zu Ehren ihres 2022 verstorbenen Hofnarren einen unvergesslichen Mazolaball.

„Uns würde es ohne Mazola eigentlich gar nicht geben“, sagte Schriftführerin und ehemalige Gardetänzerin Julia Neuberger, „so wie das Prinzenpaar dazu gehört, hat er als unser Hofnarr auch dazu gehört, er war bei Jung und Alt im ganzen Landkreis bekannt“. Ihm zu Ehren einen Mazolaball zu organisieren, war der Ettrinarria eine Herzensangelegenheit.