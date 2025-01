Fasching beginnt mit den beiden größten Gardetreffen

Kaum sind der große, viel bewunderte Christbaum im Kurhaus und die restliche Weihnachtsdekoration von den Stadtgärtnern abgebaut worden, schon zieht die Faschingsdekoration dort ein. Am Samstag, 18. Januar, steht in Bad Wörishofen mit dem Unterallgäuer Minigardetreffen schon der erste Faschingshöhepunkt an. Zahlreiche weitere Termine folgen, bis dann Kehrhaus ist.

Bad Wörishofen verwandele sich in eine Faschings-Hochburg, teilt der Kur- und Tourismusbetrieb mit. Hier sind die Termine, die bislang feststehen:

• Samstag, 18. Januar: Unterallgäuer Minigardetreffen um 12.30 Uhr im Kursaal.

• Sonntag, 19. Januar: Unterallgäuer Gardetreffen um 13 Uhr im Kursaal.

• Samstag, 1. Februar: Kinderfaschingsball von 14 bis 17 Uhr im Pfarrzentrum St. Ulrich, Gartenstadt. Der Eintritt ist frei.

• Samstag, 1. Februar: Teeniefaschingsball von 18.30 bis 24 Uhr im Pfarrzentrum St. Ulrich, Gartenstadt.

• Samstag, 15. Februar: Faschingskonzert des Bezirksoldie-Blasorchesters (Bobo) um 19.30 Uhr im Kursaal. Der Eintritt ist frei.

• Freitag, 7. Februar: Faschingskonzert der Stadtkapelle Bad Wörishofen mit der Irmgard Seefried Sing- und Musikschule um 19 Uhr im Kursaal. Der Eintritt ist frei.

• Freitag, 28. Februar: „Seniorenfasching 2025“ um 14 Uhr im Kursaal. Der Eintritt ist frei.

• Sonntag, 2. März: Kinderball von 14 bis 17 Uhr im Kursaal. Der Eintritt ist frei.

• Dienstag, 4. März: Empfang der Faschingsgesellschaften am Rathaus um 10.30 Uhr mit Übergabe des Rathausschlüssels, anschließend Kehraus im Kursaal. Der Eintritt ist frei. (mz)