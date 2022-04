Elektrisierend und wild: Pianist Michael Wollny und sein Trio

Die energiegeladene Musik von Pianist Michael Wollny und seinen beiden Begleitern lässt das Publikum bei „Jazz isch“ in der „Dampfsäg“ Sontheim jubeln.

Man nennt Michael Wollny gern einen Jazz-Star, und nach dem Auftritt des achtmaligen Echo-Jazz-Gewinners mit seinem Trio bei „Jazz isch“ im Unterallgäuer Sontheim ist auch klar, warum. Auf der Bühne entfaltet der Meisterpianist aus Leipzig eine Wucht wie kaum ein anderer. Seine Virtuosität, sein Spielwitz, vor allem aber seine Energie elektrisieren das Publikum auf einzigartige Weise. Kein Wunder, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer so euphorisch applaudierten, dass Michael Wollny, Bassist Christian Weber und Schlagzeuger Eric Schaefer nach fast 100 pausenlosen Konzert-Minuten noch eine gute Viertelstunde Zugaben anhängen mussten, bevor sie sich zurückziehen konnten. Ein grandioser Start dieser Mindelheimer Jazztage, die dieses Jahr aus organisatorischen und finanziellen Gründen ausschließlich in der Dampfsäg in Sontheim über die Bühne gehen.

Alle scheinen dankbar, dass die Konzertkultur wieder Fahrt aufnimmt. Die Jazzfans jedenfalls, die teils bis aus Paris und Zürich kommen, um Wollny zu hören, begleiten die drei Musiker schon auf dem Weg zur Bühne mit riesigem Beifall. Und Michael Wollny verrät später, wie glücklich er sei, endlich wieder auftreten zu können nach langer Corona-Pause. Die Spielfreude ist ihm und seinen beiden Begleitern anzumerken: Christian Weber hat ein Dauerlächeln im Gesicht stehen, und selbst der zurückhaltende Eric Schaefer genießt den Abend, wie seinem Minenspiel anzusehen ist.

Michael Wollny kann fast alles spielen

Michael Wollny, der trotz seiner 43 Jahre fast jungenhaft wirkt, kann quasi alles. Er ist ein Grenzgänger zwischen Jazz, Klassik und populärer Musik; sein Spiel ist so wild und frech wie seine Frisur. Dabei fließt alles ineinander. Zu Beginn lässt er ein Echo von Johann Sebastian Bachs melodiöser Musik aus dem Flügel perlen. Das mündet in ein Stück des Neutöners Alban Berg (1885 - 1935), wo die Tonalität schon nebulös wird und das Wollny so arrangiert hat, dass neben gemeinsamen Fixpunkten jeder der Drei gehörig improvisieren darf. Freiheit und Ordnung wechseln sich ab.

Das wird sich den ganzen Abend lang so fortsetzen. Wollny am (und bisweilen im) Klavier ist zwar der Primus inter pares, die beiden anderen aber mischen selbstbewusst auf Augenhöhe mit; Bassist Weber legt mehr als nur ein Fundament, Schlagzeuger Schaefer breitet mehr als nur einen Rhythmusteppich aus und klopft auf alles, was um ihn herumsteht.

Diese Musik ist nicht einfach zu konsumieren

Solch zauberhaft komplexe Musik ist alles andere als einfach zu konsumieren. Und die Drei machen auch keine Kompromisse. Nichts soll gefallen, alles ist emotional aufgeladen. Dass sie das Publikum dennoch packt, liegt an dem motorischen Beat, der im Untergrund fast immer mitläuft, an den niemals floskelhaften, sondern stets kraftvollen, oft überraschenden Melodien, Harmonien und Rhythmen. Und an dieser unglaublich starken Energie, die diese Musik ausstrahlt. Immer wieder gipfelt sie in vulkanartigen Ausbrüchen, bei denen Wollny auch mal mit dem Ellenbogen auf die Tasten hämmert.

Lesen Sie dazu auch

So spielt sich dieses genial-fantastische Trio, das hinsichtlich Raffinesse und Virtuosität mit jenen von Brad Mehldau oder Esbjörn Svensson vergleichbar ist, in einen Rausch, der kein Stoppzeichen kennt. Die Stücke, alte wie neue und eigene wie fremde, fließen ineinander. Nur alle halbe Stunde gibt es mal eine Verschnaufpause bei diesem wilden Ritt. Selbst die wenigen Balladen geraten zu explosiven Erzählungen.