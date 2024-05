Kritik an Eurofighter-Tiefflügen zwischen Bad Wörishofen und Türkheim

Kann man vom Frieden, Demokratie verwöhnt sein.. wenn man es nicht anders kennt.? Plappern sie nur nach was die Rüstungs- Kriegsbefürworter laut aussprechen um dafür ihre Berechtigung zu bekommen.. Es kann jeder entscheiden Krieg, Unruhen oder Frieden.. schauen sie sich unsere Welt an wie viele Länder Chef sich für Krieg, Unruhen entscheiden und wie wenige (keiner) für Frieden. Als intelligente Wesen, Menschen sollte uns das zu denken geben .. wer will eigentlich Gewalt, Tod für sich und seine Familie erleben müssen. Wenn Länder, Weltbevölkerung nur miteinander leben können.. durch Waffen vor dem anderen geschützt ist das dann ein buntes, vertrauensvolles Miteinander.. ! Es wird erst Ruhe einkehren wenn wieder alles zerstört ist und dann bauen wir es wieder auf und so geht es endlos weiter, bis der Mensch verstanden hat was Leben heißt...!

