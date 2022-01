Feuer beschädigt Jugendtreff in Frankenhofen

Ein überhitztes Ofenrohr hat am Neujahrsabend einen Brand in einer Holzhütte ausgelöst, bei dem beträchtlicher Schaden entstanden ist.

Das Schlimmste verhindern konnten die Helfer der Feuerwehren bei einem Einsatz am Neujahrsabend beim Jugendtreff Frankenhofen. Dort war ein Ofenrohr in der Wand so heiß geworden, dass die umliegende Dämmwolle in Brand geriet.

Holzfassade und Dachstuhl der Hütte wurden beschädigt

An der Hütte verbrannten ein Teil der Holzfassade und des Dachstuhles. Auch wurden Teile der Einrichtung beschädigt. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Schlingen und Bad Wörishofen. (mz)