Zu viele Gebäude: Aus einem Stadel bei Bad Wörishofen darf kein Wohnhaus werden

Plus Ein Bauvorhaben in Frankenhofen sorgt für eine Debatte im Bauausschuss. Es geht um die Frage, wie viele Gebäude auf einer Hofstelle genehmigt werden können.

Bei Austragshäusern für Bauernhöfe sieht Bad Wörishofens Bauausschuss normalerweise kein Problem. Bei weiteren Bauten, so wurde nun deutlich, ist es dann schon deutlich schwerer. In Frankenhofen muss ein Stadel vorerst Stadel bleiben, weil schon zwei Austragshäuser genehmigt wurden. Allerdings ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Womöglich könnte der Ausschuss den Weg mit einer Bauleitplanung wieder frei machen.

Für die Bauverwaltung Bad Wörishofen war die Sache klar. Das gewünschte Wohnhaus wäre nur dann zulässig, wenn auf der Hofstelle nicht schon Wohnraum vorhanden sei, der die Bedürfnisse der ersten und zweiten Generation decke, hieß es. Allerdings habe man auf dem Grundstück bereits zwei Austragshäuser genehmigt, diese wurden auch gebaut. "Ein weiteres Austragshaus wäre somit auch bei bestehender Landwirtschaft unzulässig", teilte die Bauverwaltung dem Ausschuss mit.