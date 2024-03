Der FC Loppenhausen startet erfolgreich in die Rückrunde

Die Fußballerinnen des FC Loppenhausen sind mit einem Sieg ins neue Fußballjahr gestartet. Dabei spielte sich ein Neuzugang in den Fokus.

So recht wussten die Fußballerinnen des FC Loppenhausen vor dem Rückrundenstart in der Bezirksoberliga nicht, wo sie stehen. Die Vorbereitung verlief holprig, hinzu kam das verletzungsbedingte Saison-Aus von Julia Butzmann. Doch nach dem ersten Punktspiel des Jahres sieht die Welt in Loppenhausen schon wieder rosiger aus.

Bei der SG Burgau, die in der Tabelle einen Punkt Vorsprung auf den FCL hatte, gelang der Mannschaft von Trainer Alexander Ernst ein 3:2-Sieg.

Schon nach zwei Minuten jubelt der FC Loppenhausen

Bereits in der zweiten Spielminute zeigte Winter-Neuzugang Sophia Eifler, dass sie eine Bereicherung für das Team ist. Sie setzte zum Solo an und brachte Loppenhausen mit 1:0 in Führung. Es war auch weiterhin der FCL, der die Begegnung dominierte und Mitte der ersten Halbzeit durch Lisa Nusser folgerichtig auf 2:0 erhöhte.

Anschließend hatte die SG Burgau erstmals eine gute Chance, doch der indirekte Freistoß im Strafraum ging über das Tor. So war es Nusser, die in der 37. Spielminute ihren Doppelpack schnürte und zur 3:0-Führung traf. Wer glaubte, dass die Gäste mit diesem Vorsprung in die Pause gehen, hatte sich getäuscht. Veronika Jackl zeigte, warum auch sie zu den besten drei Torjägerinnen der Liga gehört, und verkürzte eiskalt auf 3:1.

In der Schlussphase macht es Burgau noch einmal spannend

Nach dem Seitenwechsel war Loppenhausen weiterhin das bessere Team, verpasste aber die Entscheidung mehrmals. So verhinderten die Latte oder die eigenen Nerven frei vor dem Tor den vierten Treffer. Burgau kam somit nochmals zurück ins Spiel. Das überraschende 3:2 durch Corinna Hämmerle aus spitzem Winkel war der Auftakt für eine hektische Schlussphase. Loppenhausen überstand diese jedoch unbeschadet und feierte am Ende einen knappen, aber verdienten Auswärtssieg. (jup)

Lesen Sie dazu auch

FC Loppenhausen Huber, Bucher, Mayr, Matzka, Büchele J., Nusser, Eifler, Dreyer (56. Hofmann), Rampp, Binder (55. Büchele L.), Herzog (46. Seitz) Tore 0:1 Sophia Eifler (2.), 0:2 Lisa Nusser (18.), 0:3 Lisa Nusser (37.), 1:3 Veronika Jackl (42.), 2:3 Corinna Hämmerle (74.) Schiedsrichter Caner Sönmez Zuschauer 40