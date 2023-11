Der FC Loppenhausen steht im Pokal-Halbfinale

Die Fußballerinnen des FC Loppenhausen wurden im Viertelfinale des Bezirkspokals ihrer Favoritenrolle gerecht. Gegen den SV Egg bestand nie Zweifel am Weiterkommen.

Beim klassentieferen SV Egg dominierte der Bezirksoberligist aus Loppenhausen von Beginn an das Geschehen auf dem Platz und drückte den SV Egg in dessen eigene Hälfte. Dennoch gehörte die erste gute Möglichkeit des Spiels den Gastgeberinnen: Die FCL-Defensive ließ einen Ball durchrutschen, sodass die Egger Stürmerin allein auf das Loppenhauser Tor lief. Doch im letzten Moment sprang ihr das Spielgerät zu weit vom Fuß. und Loppenhausens Torhüterin Janine Huber war zur Stelle.

Ansonsten erlebte die Torfrau des FCL eine ruhige erste Halbzeit. Ihre Vorderleute starteten Angriff um Angriff gegen die tiefstehenden Gastgeberinnen. Ein Abwehrbein, die widrigen Bedingungen oder die eigenen Nerven verhinderten immer wieder die Führung für Loppenhausen. Erst nach einer guten halben Stunde erlöste Laura Matzka ihr Team mit dem überfälligen 1:0. Dabei blieb es bis zur Pause.

Auch nach Wideranpfiff änderte sich an der Dominanz der Loppenhauserinnen nichts. Dennoch benötigte das Team von Trainer Alexander Ernst eine Standardsituation, um den zweiten Treffer nachzulegen. Leonie Büchele köpfte einen Matzka-Eckstoß zum 2:0 in die Maschen. Kraft und Gegenwehr von Egg schwand nun immer mehr, der FCL beherrschte die Partie und schraubte das Ergebnis durch Lisa Nusser und erneut Leonie Büchele zum standesgemäßen 4:0-Endstand in die Höhe. (jup)