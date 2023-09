Fürbuch: Das Dorf mit vier Buchen und noch viel mehr Geschichten

Der 80-Einwohner-Ort Fürbuch hat viele Besonderheiten: von Raubrittern, einem Kuhfeiertag, einem Flugzeugabsturz und einem echten Weltkulturerbe zum Anfassen.

Die alte Käskuch in Fürbuch war viele Jahre ein Treffpunkt: Früher kamen die Bauern hier jeden Tag zusammen, hier tauschten sie sich aus, hier wurde der Romadur mit dem klingenden Namen "Fürbucher Gutnachtgold" hergestellt. Ein Kupferkessel, der inzwischen zum Dorfbrunnen umfunktioniert wurde, zeugt noch heute davon. Nun trafen sich die Fürbucher wieder einmal dort, um über das Dorf, das Leben, über Gott und die Welt zu ratschen. Doch diesmal sind außer den Einheimischen noch zwei Auswärtige von der Mindelheimer Zeitung dabei, schließlich steht das Finale der MZ-Landpartie an. Beste Gelegenheit also, um mal zu zeigen, was in Fürbuch so alles los ist.

Der Dorfbrunnen besteht aus einem alten Kessel der ehemaligen Käskuch. Foto: Benedikt Dahlmann

Die alte Käskuch hat Fred Strittmatter gemeinsam mit seiner Frau Gretel Salzgeber von seinem Schwiegervater übernommen, der sich einst in das baufällige Gebäude verliebt hatte und es in ein Wohnhaus umbaute. Strittmatter selbst kam aus der Schweiz in den Ort – und wohnt nun seit 20 Jahren mittendrin. "Im Grunde sind ja die meisten von uns Zugezogene", sagt er. Andere ziehen weg und bleiben Fürbuch dennoch verbunden, wie Toni Holzheu, die schon lang in Mattsies wohnt, aber für die MZ-Landpartie eigens in ihren 17 Kilometer entfernten Heimatort geradelt ist.

Paul und Monika Jeß (links) auf der Bank von Gretel Salzgeber (rechts). Foto: Benedikt Dahlmann

Während Strittmatter erzählt, spielt Paul Jeß mit seiner Mama Monika Fußball. Paul ist mit seinen drei Jahren einer der jüngsten unter den rund 80 Einwohnern. Doch auch die Ältesten kommen heute zur MZ-Landpartie, wie die 88-jährige Josefa Sperlich oder der 86-jährige Sepp, der seinen Nachnamen partout nicht nennen will, sich aber sehr freut, dass die Mindelheimer Zeitung seine Heimat besucht.

Der 86-jährige Fürbucher Sepp hat den Besuch der MZ in seiner Heimat besonders genossen. Foto: Melanie Lippl

1962 gab es einen Flugzeugabsturz in Fürbuch

Er kann viel über Fürbuch erzählen, etwa über den Flugzeugabsturz von 1962. An den Knall kann sich Sepp noch lebhaft erinnern – und auch daran, wie er zusammen mit anderen gleich raus ist zur Absturzstelle. Der Pilot hatte sich dank des Schleudersitzes retten können und hing weit oben im Baum. Die Fürbucher fackelten nicht lange, bauten mehrere Leitern zusammen und retteten den Mann aus seiner misslichen Lage. Säckeweise Scherben und Wrackteile haben sie damals aus der Wiese geholt, in der das Flugzeug zerschellt war. Einen solchen Überrest davon hat Alfred Zucktriegel sogar zur MZ-Landpartie mitgebracht. Und nicht nur das.

Unzählige Wrackteile wie dieses fanden die Fürbucher nach einem Flugzeugabsturz in der Wiese. Foto: Melanie Lippl

Der Mann, der als der "Dorfchronist" bekannt ist, hat jede Menge zu berichten. Für die MZ-Landpartie hat er eigens die wichtigsten Fakten und Geschichten zusammengefasst und trägt sie nun vor. Die Zuhörerinnen und Zuhörer erfahren zum Beispiel, dass Fürbuch 1358 erstmals erwähnt wurde: Raubritter seien mordend und stehlend durchs Land gezogen und hätten bei den "vier Buchen" ihr Schloss gebaut. Das war in etwa dort, wo Zucktriegel heute wohnt. Aber ein Schwert oder einen Goldschatz habe er auf seinem Grundstück leider noch nicht gefunden, sagt er augenzwinkernd.

Lesen Sie dazu auch

In Fürbuch feierte man lange den Kuhfeiertag im Juni

1860 suchte eine Tierseuche den Ort heim und so legten die Bewohner ein Gelübde ab und führten den Kuhfeiertag ein: Jedes Jahr im Juni gab es seitdem einen Bittgang. Eine ältere Fürbucherin beschreibt ihn so: Um sechs Uhr ging es los, Rosenkranz betend, nach Breitenbrunn, wo eine Messe gehalten wurde, dann wieder Rosenkranz betend nach Baumgärtle zum nächsten Gottesdienst und Rosenkranz betend wieder zurück. Ob man damals auch eingekehrt ist, daran kann sie sich nicht mehr erinnern. Bei der MZ-Landpartie ist man sich aber einig, dass es bestimmt so gewesen sein muss: Bei so vielen Gebeten bekomme man ja schließlich einen trockenen Mund. Das Vieh, das im Alltag häufig auch auf dem Feld eingespannt wurde, hatte an diesem Tag übrigens "frei".

Die Tradition dieses Bittgangs ist mit der Zeit eingeschlafen, weil immer weniger Menschen mitgingen, obwohl man den Termin am Ende sogar auf einen Samstag legte. Alfred Zucktriegel bedauert das sehr: "Braucht's den Herrgott denn nicht mehr?", fragt er – gerade in diesen Zeiten, wo es immer häufiger zu Naturkatastrophen komme.

1925 bekam Fürbuch Strom, vier Jahre später den ersten Telefonanschluss

Der Fürbucher hat noch allerhand Geschichtliches im Gepäck: "Es ist noch keine 100 Jahre her, dass das Dorf Strom bekommen hat", erzählt er, das Telefon sei 1929 nach Fürbuch gekommen. Die 17 Mark Grundgebühr wurden damals aus der Dorfkasse gezahlt. Man nutzte den Ortsanschluss vor allem, um wichtige Dinge zu erledigen. Angelika Konrad erinnert sich zum Beispiel noch gut daran, wie sie als Schulkind öfter mal hingeschickt wurde, um den Besamer zu rufen.

Die Tochter der einstigen Wirtsleute hat alte Fotos aus den 60er-Jahren mitgebracht. Eines zeigt ihre Mutter vor der Dorfwirtschaft, ein anderes zwei junge Männer auf Leitern beim Fensterln. Statt der Liebe der Hausherrin hätten die zwei etwas von den guten Lebkuchen abbekommen wollen, erinnert sich Angelika Konrad und lacht.

Die zwei Burschen haben Anfang der 60er-Jahre gefensterlt – nicht um die Liebe zu bekommen, sondern einen feinen Lebkuchen. Foto: Melanie Lippl

Zusammen mit ihrem Mann Lorenz hat sie für die MZ-Landpartie den Eiskeller neben dem Dorfplatz geöffnet, der in den Hang gebaut wurde. Hierher hat man im Winter Eisblöcke gebracht, damit man im Sommer eine Kühlmöglichkeit hatte. Später seien in dem stets um die acht Grad kalten Raum Getränke für die Wirtschaft gelagert worden, erinnert sich Konrad.

Der Eiskeller in Fürbuch hat konstant um die acht Grad. Foto: Benedikt Dahlmann

1908 haben die Einwohner von Fürbuch für 1000 Mark ein Tagwerk Land gekauft, um dort eine Schule zu errichten. Zwei von ihnen sind damals zu Fuß nach Augsburg gelaufen, um die Genehmigung zu bekommen – und waren offenbar erfolgreich, denn schon 1909 gingen die ersten Kinder hier zur Schule. Ein Klassenfoto von 1940 zeigt zahlreiche Kinder und Jugendliche: Darunter waren auch welche, die aus ausgebombten Städten wie Castrop-Rauxel nach Fürbuch kamen. Josefa Sperlich hat sich auf dem Foto ebenfalls entdeckt, in der vordersten Reihe schaut sie als kleines Mädchen in die Kamera.

Gretel Salzgeber (links), Josefa Sperlich (Mitte) und Alfred Zucktriegel (rechts) schauen ein altes Klassenfoto von 1940 an. Foto: Benedikt Dahlmann

Der 86-jährige Sepp zeigt derweil ein Foto von seiner Mutter her, die im Sommer zusammen mit anderen Frauen Seegras gerupft hat, das man für Schuhe und Matratzen verwendete. "Seegras-Weiber" seien sie damals genannt worden, berichtet er. Da unterbricht ihn Josefa Sperlich: "Frauen heißt das." Alle lachen. Die meisten Fürbucher kennen sich schon so lange, dass sie eine ganz besondere Dynamik haben, die Außenstehende gleich ansteckt.

Was die Fürbucher an ihrem Ort lieben

Sie leben gern hier: Weil es ruhig ist. Weil die Luft gut ist. Und weil man den Schlüssel im Auto auch mal stecken lassen kann. Ein bisschen abgehängt fühlen sie sich aber schon manchmal, eine Anschlagtafel der Gemeinde fänden sie zum Beispiel schön – und wenn die Straße durch den Ort mal neu gemacht würde. Wenn Lastwagen oder ein Traktor über die Bodenwelle fahren, wackelten in so manchem Haus die Wände, berichten sie. Und dennoch können sie sich nicht vorstellen, anderswo zu leben, da sind sich gerade die Älteren einig. "Einen alten Baum verpflanzt man nicht", sagt Josefa Sperlich.

Aber auch Jüngere fühlen sich in Fürbuch wohl – wie Michael Ritter, der etwas außerhalb wohnt, sich aber beim Vier-Buchen-Club engagiert, der mehr Mitglieder hat als das Dorf Einwohner. Der Verein organisiert Ausflüge und stellt jedes Jahr den Maibaum. Ritter selbst hatte als neuer Vorsitzender in Sachen Maibaum bislang allerdings wenig Glück, wie er schmunzelnd verrät: Erst fiel die Tradition wegen Corona aus, und nun brach bei "seinem" ersten Maibaum die Spitze ab.

Ein Weltkulturerbe zum Anfassen bei der MZ-Landpartie

Zum krönenden Abschluss der MZ-Landpartie hat Alfred Zucktriegel noch etwas ganz Besonderes vorbereitet. "Ein Lied wie in Oberneufnach haben wir nicht anzubieten, aber dafür ein Weltkulturerbe", kündigt er an und verschwindet. Nach einiger Zeit kommt er über beide Ohren grinsend mit einem abgedeckten Karren an. Unter dem Tuch versteckt liegen drei Kästen mit Tauben. "Die Brieftaubenzucht ist immaterielles Weltkulturerbe", sagt Zucktriegel – und ein Hobby, das er selbst leidenschaftlich betreibt. Den beiden MZ-Redakteuren drückt er gleich zwei weiße Tauben in die Hand, die die beiden etwas überfordert entgegennehmen.

Alfred Zucktriegel hatte zwei Friedenstauben mitgebracht, die er den MZ-Redakteuren in die Hand drückte. Foto: Benedikt Dahlmann

Doch die Freude bei allen Beteiligten ist groß, als die beiden Tiere in den Himmel davonflattern: Friedenstauben kann man in diesen Zeiten besonders gut gebrauchen.