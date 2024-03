Der SC Unterrieden holt drei wichtige Punkte im Kellerduell

Das Spiel der Woche steht zum Rückrundenauftakt ganz im Zeichen des Abstiegskampfes der Kreisklasse 2. Dabei reichen dem SC Unterrieden 30 starke Minuten.

Insbesondere zwei Akteure prägten in der Anfangsphase das Spiel des SC Unterrieden im Kellerduell der Kreisklasse Allgäu 2 gegen die SG Breitenbrunn/Loppenhausen: Spielertrainer Roland Wohnlich und „Gastspieler“ Markus Nägele.

Die Dominanz der Gastgeber in den ersten 30 Minuten spiegelte sich dann auch in einer 2:0-Führung wider, welche letztlich schon zu diesem Zeitpunkt eine Art Vorentscheidung bedeutete.

Unterriedens Roland Wohnlich hat in der ersten Minute das 1:0 auf dem Fuß

Hauptsächlich über die beiden Stürmer Roland Wohnlich und Markus Nägele initiierte der SC Unterrieden von der ersten Minute an immer wieder gefährliche Angriffe in Richtung SG-Torhüter Niklas Seitz. So hatte Wohnlich bereits in der ersten Spielminute das 1:0 auf dem Fuß, ließ die Chance aber liegen. Die Gäste hatten der SCU-Offensive jedoch anfangs wenig entgegenzusetzen und so ließ das 1:0 nicht lange auf sich warten. Bei einer Flanke stand Johannes Wohnlich am langen Pfosten sträflich frei und hatte deshalb wenig Mühe, in der achten Minute zum Führungstreffer für die Hausherren abzuschließen.

Freistehend vor dem Tor hatte Johannes Wohnlich (links / rotes Trikot) wenig Mühe, das 1:0 für Unterrieden zu erzielen. Foto: Robert Prestele

Zudem fiel auch schon der zweite Treffer der Gastgeber wenige Minuten danach, wobei dessen Entstehung absolut sehenswert war. Nach einer Viertelstunde hinterlief Roland Wohnlich die linke Abwehrseite der SG, nahm dort einen perfekten Schnittstellenpass von Markus Nägele auf und überwand im Fallen den gegnerischen Keeper zur 2:0-Führung für die Hausherren. Der SC Unterrieden agierte gerade in der Anfangsphase des Spiels engagierter und vor allem auch wesentlich strukturierter als die SG Breitenbrunn/Loppenhausen, die in den ersten 30 Minuten ständig nur mit Defensivarbeit beschäftigt war. So hätte der SCU hier durchaus noch den einen oder anderen Treffer mehr erzielen können. Allerdings ließ bei den Hausherren der anfängliche Schwung dann langsam etwas nach, weshalb die Partie so ab 15 Minuten vor dem Halbzeitpfiff doch allgemein abflachte. Also wurden beim Stand von 2:0 die Seiten gewechselt.

Nach dem Seitenwechsel ist die SG Breitenbrunn/Loppenhausen besser im Spiel

Deutlich verbessert präsentierten sich die Gäste nun nach dem Pausentee. Insbesondere den eingewechselten Routiniers Christian Landsperger, Peter Horber und Manuel Nußer aufseiten der SG Breitenbrunn/Loppenhausen gelang es nach dem Seitenwechsel wesentlich besser, mehr Einfluss auf das Spielgeschehen zu nehmen. Als aber die Gäste stärker wurden und bei einem sehr aussichtsreichen Angriff scheiterten, entschieden die Hausherren bereits nach einer Stunde vorzeitig die Begegnung. Im direkten Gegenzug nämlich ging es über die linke Seite rasant nach vorn. Roland Wohnlich war auf der linken Außenbahn nicht zu halten und spielte dann seinerseits den idealen Querpass in die Mitte. Dort ließ sich Markus Nägele die Chance nicht entgehen und schob das Leder aus kurzer Distanz sicher zum 3:0 in die Maschen.

Vehement bedrängte der SC Unterrieden (rote Trikots) immer wieder das Tor der SG Breitenbrunn/Loppenhausen. Foto: Robert Prestele

Es sollten freilich noch Tore folgen, doch man spürte, dass hier mehr als eine Vorentscheidung in der Begegnung gefallen war. Als nämlich Niklas Müller per Foulelfmeter zum Anschluss für Breitenbrunn/Loppenhausen traf, stellte Stefan Müller nur zehn Minuten später ebenfalls per Strafstoß den alten Abstand wieder her. Unterrieden unterlief zwar kurz vor dem Ende noch ein Eigentor, allerdings war der Treffer nicht mehr als eine Ergebniskorrektur, welche auf den Ausgang der Partie keinen Einfluss mehr hatte.

Unterrieden verschafft sich etwas Luft

Mit dem Erfolg verschaffte sich Unterrieden etwas Luft im Abstiegskampf, die Gäste hingegen rutschten dadurch auf den letzten Tabellenplatz der Kreisklasse Allgäu 2 ab. „In der ersten halben Stunde haben wir das Spiel bestimmt und hätten sogar noch höher als nur 2:0 führen können. Später wurde dann Breitenbrunn/Loppenhausen stärker, aber letztlich haben wir, aus meiner Sicht, das Spiel dann doch verdient gewonnen“, meinte Unterriedens Spielertrainer Roland Wohnlich. „In der Anfangsphase waren wir nicht präsent genug und lagen deshalb schnell mit zwei Toren in Rückstand. Später kamen wir dann besser in das Spiel, aber die Partie konnten wir schließlich nicht mehr drehen“, meinte Gäste-Coach Stefan Streitel.

So haben sie gespielt:

SC Unterrieden Beck, J. Wohnlich, L. Nägele, Wilhelm, R. Wohnlich, Santjohanser, Weinmann, M. Nägele, Schneider, Müller, P. Nägele, Boos, Ballwieser, Bartenschlager

SG Breitenbrunn/Loppenhausen Seitz, P. Landsperger, Egger, Koenigsberger, M. Horber, Satzger, Mueller, Zwing, Rogg, Huber, Nusser, Ch. Landsperger, P. Horber, Frei, Schiegg, Nußer

Tore 1:0 Johannes Wohnlich (8.), 2:0 Roland Wohnlich (17.), 3:0 Markus Nägele (58.), 3:1 Niklas Mueller (66. / FE), 4:1 Stefan Müller (75. / FE), 4:2 Martin Santjohanser (78. / ET)

Zuschauer 250

Schiedsrichter Rudolf Wind