Der SC Unterrieden holt im Sommer einen neuen Trainer

Nach zwei Jahren als Spielertrainer beim SC Unterrieden gibt Roland Wohnlich sein Amt im Sommer ab. Der Nachfolger steht jetzt fest.

Zum Saisonende gibt Roland Wohnlich zumindest sein Traineramt beim Kreisklassenverein SC Unterrieden ab. Vor zwei Jahren war er fußballerisch in seine Heimat zurückgekehrt und hatte sich als Spieler und als Trainer dort eingebracht.

Höherklassige Erfahrungen hatte Roland Wohnlich zuvor beim FC Memmingen gesammelt, wo er auch in der Regionalliga für die Memminger auflief. Seine Zukunft als Spieler ist allerdings noch offen, da er zunächst auf jeden Fall das Traineramt aufgibt.