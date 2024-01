Der SV Oberrieden klärt die Trainerfrage

Plus Dass Florian Huber sein Amt als Spielertrainer beim SV Oberrieden im Sommer abgibt, ist schon länger bekannt. Nun steht auch der Nachfolger fest.

Als Florian Huber mit dem SV Oberrieden Mitte November die Herbstmeisterschaft in der Fußball-Kreisklasse Allgäu 2 perfekt gemacht hatte, gab er bekannt, im Sommer sein Amt abzugeben. Somit habe der Verein genügend Zeit, um einen Nachfolger zu finden.

So wahnsinnig lange hat sich der SV Oberrieden aber dann doch nicht Zeit gelassen. Denn schon zwischen den Jahren konnte ein neuer Spielertrainer verpflichtet werden: Markus Nägele wird im Sommer die Nachfolge Hubers antreten. Nägele war ebenfalls im November vom Kreisligisten TSV Kirchheim von seinen Aufgaben entbunden worden.