Der TSV Kammlach gewinnt das Verfolgerduell in der Kreisliga Allgäu Nord

Perfekter Rückrundenstart für den TSV Kammlach: Die Mannschaft von Trainer Zellhuber lässt dem Erfolg in Buxheim einen weiteren Auswärtssieg folgen.

Der Ball rollt wieder im Unterallgäu - allerdings gab es in der Kreisklasse Allgäu 2 und in der A-Klasse Allgäu 2 insgesamt drei Spielabsagen. Das hat auch Auswirkungen auf die Tabellen.

Kreisliga Allgäu Nord: Kammlach siegt im Verfolgerduell

Der TSV Kammlach hat das Verfolgerduell in der Kreisliga Nord in Bad Wörishofen gewonnen und sich damit auf Rang zwei verbessert. Der TSV Kirchheim startet mit einem wichtigen Heimsieg in die Rückrunde. Und der TSV Mindelheim schafft es beinahe, den Spitzenreiter zu ärgern.





FC Viktoria Buxheim – SG Amberg/W’gelt. 0:0

Zuschauer 70 Schiedsrichter Manuel Neukirch

In einem von beiden Seiten fair geführten Spiel hatten beide Mannschaften gute Möglichkeiten, doch der Pfosten oder die Latte waren im Weg. Die beiden Torhüter machten einen guten Job und so blieb es bei einem torlosen 0:0.





FC Bad Wörishofen – TSV Kammlach 1:3

Tore 0:1 Manuel Funk (17.), 1:1 Tim Krammer (35.), 1:2 Alexander Schlosser (51.), 1:3 Jonas Funk (75.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Lennart Walcher

In einem sehr von der Taktik bestimmten Spiel revanchierten sich die Gäste für die Heimniederlage zu Saisonbeginn und entführten die Punkte aus der Kneippstadt. Der FCW erwischte den besseren Start und Luis Wanninger hatte per Kopf die Chance zum Führungstreffer. Zu einfach wurde es den Gästen in der 17. Minute gemacht, als Manuel Funk allein vor FCW-Schlussmann Bernhard Flöring auftauchte und dem Nachwuchskeeper keine Chance ließ. FCW-Kapitän Tim Krammer sorgte dann für den Ausgleich, als er aus 16 Metern platziert ins Eck traf. Auch nach der Pause gaben sich beide Teams wenig Raum. Einen Freistoß aus 25 Metern nutzte Alexander Schlosser unter Mithilfe von Flöring zur erneuten Gästeführung. Die Platzherren fanden gegen die sicher stehende Defensive des TSV kein Rezept, sodass der dritte Gästetreffer durch Jonas Funk in der 75. Minute bereits die Entscheidung brachte.

Da jubelte der FC Bad Wörishofen noch: Im Kreisliga-Derby gegen den TSV Kammlach musste sich der FCW am Ende aber geschlagen geben. Foto: Andreas Lenuweit





TV Boos – TSV Mindelheim 2:1

Tore 0:1 Sulayman Drammeh (2.), 1:1 Bernd Betz (8.), 2:1 Moritz Schick (21.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Manuel Lang

Der stark ersatzgeschwächte Tabellenführer geriet schnell in Rückstand, kämpfte sich aber ebenso schnell zurück und ging nach einem schönen Spielzug in Führung. In der zweiten Hälfte erspielten sich beide Teams keine großen Torchancen mehr, sodass es beim Heimsieg blieb.





TSV Kirchheim – DJK Ost-Memmingen 4:2

Tore 1:0 Tobias Freisinger (13.), 1:1 Naim Nimanaj (18.), 2:1 Daniel Geiger (75.), 2:2 Josip Kordic (81.), 3:2 Martin Loracher (86.), 4:2 Daniel Geiger (90. + 9) Gelb-Rot Levent Zanker (MM-Ost, 90. + 3) Zuschauer 50 Schiedsrichter Lukas Schregle

Einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf feierte der TSV Kirchheim gegen Ost-Memmingen. In der Schlussphase brachte Loracher die Kirchheimer auf die Siegerstraße, ehe Geiger mit seinem zweiten Tor an diesem Tag den Sieg in der 99. Minute perfekt machte.





SV Oberegg – TSV Lautrach-Illerbeuren 0:1

Tor 0:1 Manuel Fischer (25.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Florian Schatz

Einen verdienten Sieg feierte das Tabellenschlusslicht beim SVO. Die Gäste zeigten über das ganze Spiel die cleverere Spielweise, und kamen mit den widrigen Windverhältnissen besser zurecht. Manuel Fischer erzielte den entscheidenden Treffer in der 25. Minute. Auch in der zweiten Halbzeit besserte sich das Spiel des SVO nicht und man überließ den Gästen recht einfach die Punkte.





Die weiteren Spiele:

Ronsberg – Bad Grönenbach 1:0

Tor 1:0 Tim Albat (5.) Gelb-Rot Bastian Wojcik (Ronsberg, 90. + 4) Zuschauer 150 Schiedsrichterin Jennifer Stützel

Memmingerberg – Legau 3:3

Tore 1:0, 2:0, 3:0 Christopher Gordy (21., 29., 35.), 3:1 Alexander Schwarz (43.), 3:2 Marco Barton (45. + 3, ET), 3:3 Tom Riedmüller (90. + 1) Zuschauer 150 Schiedsrichter Benjamin Felka





Kreisklasse Allgäu 2: SVS Türkheim erkämpft sich einen Punkt

Gleich zum Start der Rückrunde gab es in der Kreisklasse Allgäu 2 ein schmaleres Programm: Die Partien SpVgg Kaufbeuren II – TSV Zaisertshofen und FSV Lamerdingen – SV Oberrieden wurden abgesagt. Gespielt wurde dafür in Türkheim, wo der SVS immerhin einen Punkt gegen den Tabellenzweiten holt.





Der SVS Türkheim (gelbe Trikots) erkämpfte sich gegen den Tabellenzweiten aus Pforzen einen Punkt. Foto: Andreas Lenuweit

SVS Türkheim – SV Pforzen 1:1

Tore 1:0 Florian Racaj (69., FE), 1:1 Markus Scholl (84.) Bes. Vorkommnis TW Seibl (Türkheim) hält Foulelfmeter von Hoffmann (49.) Zuschauer sss Schiedsrichter sss

Nach einer zerfahrenen und chancenarmen ersten halben Stunde kamen die Gäste besser ins Spiel und hatten bis zur Halbzeit drei gute Möglichkeiten. Nach der Pause hatte Türkheims Massimo Zeller die Einschussmöglichkeit aus spitzem Winkel, sein Schuss wurde aber zur Ecke geblockt. Kurz danach riss Lukas Haufler seinen Gegenspieler im Strafraum um, doch Constantin Seibl khielt den fälligen Elfmeter von Philipp Hoffmann und damit vorerst das Unentschieden. In der 68. Minute wurde dann Maximilian Rogg auf der Gegenseite im Strafraum umgestoßen. Florian Racaj schnappte sich den Ball und verwandelte den Strafstoß zur Türkheimer Führung. Gegen Ende des Spiels kamen die Gäste nochmals besser ins Spiel. Ein Schuss von Markus Scholl aus kurzer Distanz nach einem Eckball bescherte Pforzen den insgesamt verdienten Ausgleich.





FC Blonhofen – SG Kirchdorf/Rammingen 0:1

Tor 0:1 Tim Rauscher (70.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Christian Schießl

Auf ihren Torjäger kann sich die SG Kirchdorf/Rammingen verlassen: Tim Rauscher erzielte in einer chancenarmen Partie per Strafstoß das Tor des Tages und bescherte der SG somit drei wichtige Punkte im Meisterschaftskampf. In Halbzeit eins waren weder hüben noch drüben Torchancen zu verzeichnen. Nach der Pause hatten die Gäste eine gute Aktion, die zum Elfmeter fürs Siegtor reichte. Anschließend versuchte die Heimelf noch zum Ausgleich zu kommen, ließ allerdings die nötige Durschlagskraft vermissen.





SVO Germaringen II – SV Schöneberg 2:1

Tore k. A. Zuschauer k. A. Schiedsrichter Michael Sting

Eine bittere weil knappe Niederlage kassierte der SV Schöneberg in Germaringen.





Fußball- Kreisklasse Allgäu 2 - SC Unterrieden (rot) gegen SG Breitenbrunn/Loppenhausen (weiß-blau) Freistehend vor dem Tor hatte Johannes Wohnlich (links / rotes Trikot) wenig Mühe, das 1:0 für Unterrieden zu erzielen. Foto: Robert Prestele

SC Unterrieden - SG Breitenbrunn/Loppenhausen 4:2

Tore 1:0 Johannes Wohnlich (8.), 2:0 Roland Wohnlich (17.), 3:0 Markus Nägele (58.), 3:1 Niklas Mueller (66./FE), 4:1 Stefan Müller (75./FE), 4:2 Martin Santjohanser (78./ET) Zuschauer 250 Schiedsrichter Rudolf Wind

Insbesondere zwei Akteure prägten in der Anfangsphase das Spiel des SC Unterrieden im Kellerduellder Kreisklasse Allgäu 2 gegen die SG Breitenbrunn/Loppenhausen: Spielertrainer Roland Wohnlich und „Gastspieler“ Markus Nägele. Die Dominanz der Gastgeber in den ersten 30 Minuten spiegelte sich dann auch in einer 2:0-Führung wider, welche letztlich schon zu diesem Zeitpunkt eine Art Vorentscheidung bedeutete.





Die weiteren Spiele:

FC Buchloe – SG Jengen/Waal 5:2

Tore 1:0 Wolfgang Baumann (35.), 1:1 Maximilian Glas (48.), 2:1 Patrick Bail (52.), 3:1 Wolfgang Baumann (67.), 4:1 Manuel Scherers (71.), 5:1 Wolfgang Baumann (79.), 5:2 Maximilian Glas (81.) Zuschauer 200 Schiedsrichter Markus Heider

A-Klasse Allgäu 2: Mittelneufnach erklimmt die Spitze

Der Spitzenreiter muss sich noch gedulden: Die Partie zum Rückrundenauftakt des SV Schlingen in Mattsies wurde abgesagt. Auf den übrigen Plätzen aber wurde gespielt. Und dabei gab es durchaus die eine oder andere Überraschung. Während sich die Topteams aus Mittelneufnach und Bedernau keine Blöße gaben, fing sich der FSV Dirlewang eine bittere Derby-Niederlage ein. Neuer Spitzenreiter ist nun der TSV Mittelneufnach, der mit seinem 5:1-Sieg gegen Mindelheim II die Zwangspause des SV Schlingen nutzte und diesen überholte.

TSV Kirchheim II – SV Bedernau 0:2

Tore 0:1 Patrick Schuster (12.), 0:2 Thomas Zedelmaier (78.) Zuschauer 55 Schiedsrichter Norbert Wagner

Zwölf Minuten nach Anpfiff und zwölf Minuten vor Abpfiff war der SV Bedernau beim Spiel in Kirchheim erfolgreich. Der 2:0-Sieg dank der Tore von Schuster und Zedelmaier lässt die Bedernauer weiter vom Titel träumen.





Türkiyemspor Mindelheim – FSV Dirlewang 4:2

Tore 0:1 Sebastian Wendl (8.), 1:1 Granit Kamberi (30.), 2:1 Caner Schmitt (45.), 3:1 Kenan Ünal (81.), 4:1 Onour Mamout Oglou (86.), 4:2 Markus Schröther (90., FE) Zuschauer 70 Schiedsrichter Daniel Hartmann

Obwohl es für den FSV Dirlewang im Nachbarschaftsduell bei Türkiyemspor Mindelheim gut losging, drehte die Heimelf die Partie zur Pause. Auch nach dem Seitenwechsel hatte Türkiyemspor die bessere Chancenverwertung und erhöhte in der Schlussphase auf 4:1. Der zweite Dirlewanger Treffer war nur noch Ergebniskosmetik.





SV Salgen/Bronnen – SV Tussenhausen 1:1

Tore 1:0 Jonas Heiß (41.), 1:1 Dominik Wagner (45.) Bes. Vorkommnis Tussenhausen verschießt Foulelfmeter (8.) Zuschauer 55 Schiedsrichter Arnold Biberger

Ein mäßiges Spiel passte sich dem Wetter an und endete gerechterweise ohne einen Sieger.





TSV Pfaffenhausen – FC 98 Auerbach/Stetten 3:1

Tore 1:0 Fabian Zenuni (15.), 2:0 Violent Bajrami (33.), 2:1 Peter Schuster (42.), 3:1 Fabian Zenuni (56.) Zuschauer 85 Schiedsrichter Cemil Koruyucu

Dank Doppelpacker Fabian Zenuni mischt der TSV Pfaffenhausen nun auch wieder mit im Konzert der Aufstiegskandidaten. Der 3:1-Sieg gegen den FC 98 Auerbach/Stetten lässt den TSV auf Rang vier klettern.





TSV Mittelneufnach – TSV Mindelheim II 5:1

Tore 0:1 Sebastian Reischl (21.), 1:1 Dennis Hedrich (46.), 2:1 Louis Wech (56.), 3:1 Florian Drexel (62., ET), 4:1, 5:1 Louis Wech (65., 81.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Erdal Diri

In einem vom Wind geprägten Spiel tat sich die Heimelf zunächst schwer und geriet fahrlässig in Rückstand. Zwar hatte Mittelneufnach die Ballkontrolle, fand aber gegen defensiv gut gestaffelte Gäste keine Lücken. Erst in der zweiten Halbzeit gelang dies und die Heimelf schoss – unter anderem dank Dreifach-Torschütze Louis Wech – noch einen auch in der Höhe verdienten 5:1-Sieg heraus.





SC Eppishausen – SG Breitenbrunn/Loppenhausen II 2:2

Tore 1:0 Fabian Hatzelmann (25.), 1:1 André Kratzer (55.), 1:2 Johannes Sonntag (64.), 2:2 Alexander Schletgauer (70.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Hubert Löser

Statt Wiedergutmachung folgt die nächste Enttäuschung: Nach der 1:6-Pleite im Nachholspiel gegen den SV Bedernau wollte der SC Eppishausen mit einem Heimsieg gegen das Schlusslicht den Anschluss an die vorderen Plätze wieder herstellen. Stattdessen musste der SCE zwischenzeitlich einem Rückstand hinterherlaufen und sich am Ende mit einem Unentschieden begnügen.

A-Klasse Allgäu 3: Torfestival in Bad Wörishofen

Der Rückrundenstart in der A-Klasse Allgäu 3 gelang der Reserve des FC Bad Wörishofen eindrucksvoll.





FC Bad Wörishofen II – BSC Memmingen II 8:1

Tore 1:0 Lucas Urbin (9.), 2:0 Nico Wörz (11.), 3:0, 4:0 Lucas Urbin (23., 32.), 4:1 Renat Meringer (44.), 5:1 Nico Wörz (82.), 6:1, 7:1 Ben Lenhardt (85., 90.), 8:1 Samet Celen (90., ET) Zuschauer 30 Schiedsrichter Michael Rommel





FC Viktoria Buxheim II – SG Amberg/W’gelt. II 1:3

Tore 0:1 Tobias Sirch (53.), 0:2 Manuel Scherer (65.), 0:1 Pawel Detzel (73.), 1:3 Ali Köylü (84.) Zuschauer 20 Schiedsrichter Thomas Honold





SV Oberegg II – TSV Lautrach-Illerbeuren II 4:0

Tore 1:0 Daniel Rothärmel (8.), 2:0, 3:0 Yannik Bräckle (17., 24.), 4:0 Tobias Flechhut (82.) Zuschauer 20 Schiedsrichter Jürgen Warnck