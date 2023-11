Fußball

vor 33 Min.

Der TSV Kammlach plant bereits für die neue Saison

Plus Bereits jetzt ist klar, dass Trainer Roland Zellhuber den Kreisligisten TSV Kammlach zum Saisonende verlassen wird. Der Nachfolger ist ein alter Bekannter.

Von Axel Schmidt

Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, sagt Roland Zellhuber. Der Trainer des Fußball-Kreisligisten TSV Kammlach wird sein Amt nach der Saison abgeben. Die Gründe liegen dabei nicht im sportlichen Bereich.

Schon im Sommer, also bevor er in seine dritte Spielzeit als Trainer beim TSV Kammlach ging, sei die Entscheidung gereift, nach der laufenden Saison Schluss zu machen. "Ich habe lange überlegt, aber letztlich ist es eine Entscheidung für die Familie", sagt Zellhuber. Zurzeit baut er ein Haus, zudem kam Nachwuchs. "Ein Trainerjob ist einfach wahnsinnig zeitaufwendig. Da bleibt dann manch anderes auf der Strecke", so der 39-Jährige.

