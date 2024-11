Der TSV Mindelheim muss den Angriff auf die Tabellenspitze vertagen

Am Wochenende der Topspiele bekamen die Zuschauer auf den Unterallgäuer Fußballplätzen einiges zu sehen. Doch nicht immer passen Spielverlauf und Ergebnis zusammen.

Kreisliga Allgäu Nord: FC Heimertingen zieht Mindelheim den Zahn

In der Kreisliga Allgäu Nord beweist Tabellenführer FC Heimertingen beim Gastspiel in Mindelheim, warum er an der Tabellenspitze steht. Derweil feiert der SV Oberrieden einen wichtigen Auswärtssieg und lässt die SG Amberg/Wiedergeltingen in der Abstiegszone verweilen. Der SV Oberegg feiert einen Heimsieg, der ihn in der Tabelle auf Rang zwei führt.

TSV Mindelheim - FC Heimertingen 0:3

Tore 0:1, 0:2 Daniel Honold (21., 46.), 0:3 Yannik Merk (74.) Zuschauer 200 Schiedsrichter Dennis Picknik

Vom Ergebnis her war das Spitzenspiel eine klare Angelegenheit. Vom Spielverlauf eher weniger. Denn der TSV Mindelheim war durchaus ebenbürtig, in vielen Phasen der Partie spielerisch überlegen. In Sachen Effektivität waren die Gäste jedoch unschlagbar. Daniel Honold brachte den Tabellenführer in der ersten Halbzeit per Kopf in Führung, Mindelheims Riccardo Schulz verpasste wenig später den Ausgleich, als er nur den Pfosten traf.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit trat Heimertingen aggressiv und zweikampfstark aus und nutzte eine Balleroberung zum schnellen 2:0 durch Honold. Als Yannik Merks Bogenlampe in der 74. Minute zum 0:3 einschlug, war die Partie eigentlich gelaufen. Als eine Minute später dann Heimertingens Keeper Daniel Medwed innerhalb weniger Sekunden weder von Patrick Eckers noch von David Kienle zweimal aus kürzester Distanz bezwungen werden konnte, war klar, dass es nichts mehr mit einem Punktgewinn werden würde. „Wir haben richtig gut gespielt, aber Heimertingen hat einfach eine abgezockte Truppe, die ihre Chancen eiskalt nutzt“, sagte TSV-Spielertrainer Patrick Eckers.

SG Amberg/Wiedergeltingen - SV Oberrieden 0:1

Tor 0:1 Manuel Schalk (5.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Stefan Asam

Kapitän Manuel Schalk hatte die Gäste im Spiel der Woche bereits in der fünften Minute in Führung geschossen, und dieser Treffer erwies sich am Ende als das Tor des Tages. Auch der bei Oberrieden als Aushilfstorhüter eingesprungene Matthias Schalk trug mit tollen Paraden wesentlich zum Erfolg bei.

SV Oberegg – TSV Lautrach-Illerbeuren 2:0

Tore 1:0 Elias Maurus (52.), 2:0 Christoph Neher (72.) Zuschauer 115 Schiedsrichter Lukas Schregle

Oberegg startete von Beginn an mit schönem Kombinationsfußball zielstrebig nach vorne. Allerdings fand der letzte Ball oftmals keinen Abnehmer, da Sturmführer Sebastian Huber erkrankt fehlte. So mühten sich die Oberegger ein ums andere mal ab, blieben zunächst jedoch ohne Torerfolg. Die Entlastungsangriffe der Gäste blieben überschaubar. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der SVO die Schlagzahl und ging durch Elias Maurus nach schöner Vorarbeit von Christoph Neher in Führung. Kurz darauf hatten die Gäste eine gute Chance zum Ausgleich, ließen diese aber liegen. Besser machte es Neher auf der Gegenseite: Mit einem sehenswerten Freistoß in den Winkel machte er mit dem 2:0 den Deckel drauf und bescherte dem SV Oberegg den 2:0-Heimsieg.

Außerdem spielten:

TV Bad Grönenbach – TV Boos 0:3

Tore 0:1 Marcel Kössinger (5.), 0:2, 0:3 Marco Gröner (34., 40.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Stefan Holzheu

SG Sontheim/Westerheim – SC Ronsberg 1:0

Tor 1:0 Simon Löffler (49.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Martin Hatzelmann

SV Memmingerberg – TSV Legau 1:3

Tore 0:1 Alexander Stettner (5.), 0:2 Alexander Schwarz (19.), 1:2 Patrick Gamper (44.), 1:3 David Braunmiller (90. + 3) Zuschauer 80 Schiedsrichter Elias Kennerknecht

TSV Ottobeuren – FC Hawangen 2:0

Tore 1:0 Luca Werner (15.), 2:0 Adrian Zuka (90. + 3) Zuschauer 150 Schiedsrichter Jakob Zinßer

Kreisklasse Allgäu 2: Der TSV Zaisertshofen ist Herbstmeister

Der TSV Zaisertshofen geht als Tabellenführer in die Winterpause. Die Mannschaft von Trainer Markus Böhm setzte sich im Topspiel gegen den Verfolger TSV Kirchheim durch und revanchierte sich damit gleichzeitig für die Hinspiel-Niederlage zum Saisonauftakt.



SV Oberegg II – FSV Lamerdingen 1:3

Tore 1:0 Lukas Prim (8.), 1:1 Maximilian Schweighart (10.), 1:2 Marius Knopp (44.), 1:3 Ferdinand May (85.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Hubert Glas

Der SVO II ging bereits in der achten Minute durch Prim in Führung, die fast postwendend durch die Gäste ausgeglichen wurde. Mit einem Freistoß kurz vor der Pause gingen die Gäste in Führung. Die SVO-Reserve hielt das Spiel auch in der zweiten Halbzeit offen und hatte durchaus gute Momente, doch der Ausgleich wollte nicht fallen. Ein Tor in der Schlussphase entschied die Partie.

TSV Zaisertshofen – TSV Kirchheim 2:0

Tore 1:0 Daniel Schießl (27.), 2:0 David Wiedemann (34.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Eric Pietsch

Nach einer guten, aber umkämpften Anfangsphase nahm der heimische TSV das Spiel mehr und mehr in die Hand. Nach einer Bogenlampe von Julian Egger titschte der Ball auf den Querbalken und der eingelaufene Daniel Schießl hatte keine Mühe, die Führung zu erzielen. In der 37. Spielminute gab es aus rund 20 Metern einen Freistoß für den TSV Zaisertshofen. Der von David Wiedemann getretene Ball senkte sich unhaltbar ins lange Eck. In der zweiten Halbzeit erhöhte Kirchheim nach und nach den Druck. Dank der starken Defensivarbeit brachte Zaisertshofen die Führung aber über die Zeit und überwintert als Tabellenführer der Kreisklasse Allgäu 2.

SV Bedernau – SG Jengen/Waal 3:3

Tore 1:0 Thomas Hölzle (24., FE), 2:0 Andre Maucher (45. + 2), 2:1 Christoph Albrecht (48., ET), 2:2 Fabian Zedelmeier (54., ET), 2:3 Michael Frank (90.), 3:3 Lukas Nitsche (90. + 5/FE) Zuschauer 80 Schiedsrichter Stephan Schweiger

In der ersten Halbzeit hatte die Heimelf alles im Griff und hätte sogar höher führen müssen. In der zweiten Halbzeit kam Jengen/Waal aus dem Nichts durch zwei Bedernauer Eigentore nach Standardsituationen zurück. die Gäste waren in der Folge besser und drückten auf den Führungstreffer. Nachdem der SVB die letzten zehn Minuten sogar noch in Unterzahl spielte, erzielte Jengen/Waal in der 90. Minute den vermeintlichen und umjubelten 3:2-Siegtreffer. Doch der SVB antwortete in der Nachspielzeit und kam noch zum Ausgleich.



SG Kirchdorf/Rammingen – SV Schöneberg 2:2

Tore 1:0 Sulayman Drammeh (24.), 2:0 Oliver Jungnickel (47.), 2:1 Christian Lampert (69.), 2:2 Lukas Kurz (86.) Zuschauer 115 Schiedsrichter Werner Mattis

Nach anfänglichem Abtasten dauerte es bis zur 15. Minute bis der SV Schöneberg die erste Möglichkeit hatte, diese wurde allerdings von Torwart Seitz sehenswert geklärt. In der 22. Minute war es dann Sulayman Drammeh, der nach schöner Einzelleistung das 1:0 erzielte. Die SG kam perfekt aus der Halbzeit, per schönem Fernschuss traf Oliver Jungnickel zum 2:0. Doch der SV Schöneberg steckte nicht auf und kämpfte sich in die Partie zurück. Durch Tore von Lampert und Kurz glichen die Gäste zum 2:2 aus. In den letzten Spielminuten hatte die SG noch die Möglichkeit zum Siegtreffer.



Außerdem spielten:

FC Buchloe – SVO Germaringen II 1:2

Tore 0:1 Luca Eder (2.), 1:1 Manuel Scherers (8.), 1:2 Leon Wörle (31.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Tobias Barth



SpVgg Baisweil-Lauchdorf – SpVgg Kaufbeuren II 6:0

Tore 1:0 Felix Steinhauser (16.), 2:0 Sebastian Wolf (25.), 3:0 Daniel Sontheimer (33.), 4:0 Raoul Klaus (59.), 5:0 Max Steinhauser (70.), 6:0 Daniel Sontheimer (76.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Benjamin Lippl

A-Klasse Allgäu 2: Kein Sieger im Spitzenspiel

Keinen Sieger gab es im Spitzenspiel der A-Klasse Allgäu 2: Der SV Mattsies bleibt durch das 1:1 gegen den SC Unterrieden weiter in aussichtsreicher Lauerstellung. Von den beiden torreichsten Partien, SC Eppishausen – TSV Kirchheim II (3:3) und TSV Markt Wald – Türkiyemspor Mindelheim (3:3), wurden bis Redaktionsschluss weder Torschützen noch Spielberichte übermittelt.

TSV Mindelheim II – SG Breitenbrunn/Lopp. 2:3

Tore 1:0, 2:0 Jacob Dikkaya (20., 29./FE), 2:1, 2:2 Fabian Hörmann (45., 70.), 2:3 Monching Banares (75.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Bernhard Maurer

Trotz eines Doppelpacks von Rückkehrer Jacob Dikkaya und der damit verbundenen 2:0-Führung verpasste der TSV Mindelheim gegen nie aufsteckende Gäste einen Heimsieg.

SV Tussenhausen – FC Bad Wörishofen II 1:2

Tore 0:1 Edin Bajramovic (40.), 1:1 Andreas Ganal (80.), 1:2 Christoph Lange (90. + 2) Gelb-Rot Endrit Saiti (FCW II, 90.), Marco Drahotta (Tussenhausen, 90. + 4) Zuschauer 50 Schiedsrichter Matthias Schilling

Das Spiel verlief von Beginn an intensiv, mit guten Chancen für beide Mannschaften. Trotz des hohen Tempos blieb es lange torlos, bis Bad Wörishofen kurz vor der Pause einen indirekten Freistoß zur 0:1-Führung nutzte. In der zweiten Halbzeit setzte Tussenhausen alles auf Angriff und belohnte sich zehn Minuten vor dem Ende mit einem Kopfballtreffer zum 1:1. In der Nachspielzeit erhielt Bad Wörishofen einen Foulelfmeter und verwandelte diesen zum 1:2-Endstand.

FC 98 Auerbach/Stetten – TSV Pfaffenhausen 0:2

Tore 0:1 Maximilian Steck (50.), 0:2 Fabian Zenuni (53.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Yilmaz Fidan

In einem intensiven und ausgeglichenen Spiel hatten beide Mannschaften gute Tormöglichkeiten, aber im ersten Durchgang gelang es keiner Mannschaft, einen Treffer zu erzielen. Mit einem Doppelschlag nach der Halbzeit entschieden die Gäste aus Pfaffenhausen das Spiel. Der FC 98 gab zwar nie auf, war aber vor dem Tor zu glücklos.

TSV Mittelneufnach – SV Salgen/Bronnen 2:1

Tore 1:0, 2:0 Dennis Hedrich (22., 51./FE), 2:1 Benedict Aigster (65./FE) Zuschauer 100 Schiedsrichter Rudolf Schaur

Dennis Hedrich war der Mann des Spiels für den TSV Mittelneufnach. Seine beiden Tore bedeuteten den 2:1-Heimsieg gegen den SV Salgen/Bronnen und ließen den Rückstand auf Tabellenführer SC Unterrieden auf zwei Punkte schmelzen.

SV Mattsies – SC Unterrieden 1:1

Tore 1:0 Benjamin Magg (71.), 1:1 Stefan Müller (78.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Markus Heider

Der Tabellenführer präsentierte sich von Anfang an stark im Kombinationsspiel und hatte über das gesamte Spiel etwas mehr Ballbesitz. Mattsies hatte in der ersten Halbzeit mehr Chancen, im zweiten Durchgang war diese Bilanz ausgeglichen. Dadurch geht das Unentschieden für beide Mannschaften durchaus in Ordnung.

A-Klasse Allgäu 3: FSV Dirlewang beendet Vorrunde ohne Punktverlust

Der FSV Dirlewang ist das Maß der Dinge in der A-Klasse 3. Auch im elften Spiel gewann die Mannschaft von Trainer Werner Habigt und behält damit ihre weiße Weste.

SG Amberg/W’gelt. II – Türkspor Memmingen II 3:0

Tore 1:0 Maximilian Hofmann (38.) 2:0 Tobias Sirch (63.) 3:0 Christoph Halbedl (81.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Burhan Secgin

Die Gäste aus Memmingen hatten an diesem Tag nicht das Glück auf ihrer Seite. In einem ausgeglichenen Spiel hatten die SG Amberg/Wiedergeltingen II die bessere Chancenauswertungen und holte somit verdient die drei Punkte.

FSV Dirlewang – SG Heimertingen II 4:1

Tore 1:0 Thomas Aufmuth (33./FE), 2:0 Sebastian Wendl (39.), 2:1 Stefan Maier (43./FE), 3:1 Daniel Peter (45. + 1), 4:1 sss (68.) Zuschauer sss Schiedsrichter Erwin Hefele

Elftes Spiel, elfter Sieg: Der FSV Dirlewang unterstrich mit einer beeindruckenden Vorrunde seine Favoritenstellung in der A-Klasse Allgäu 3. Auch die SG Heimertingen II konnte dem Spitzenreiter nichts anhaben und musste letztlich mit einer 1:4-Niederlage die Heimreise antreten. Thomas Aufmuth sorgte mit einem verwandelten Strafstoß für die Führung, die Stefan Wendl kurz darauf ausbaute. Zwar kamen die Gäste per Strafstoß noch einmal heran, doch die Dirlewanger ließen nichts mehr anbrennen.