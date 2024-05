Fußball

Die SG Kirchdorf/Rammingen verliert das Verfolgerduell

Fußball - Kreisklasse Allgäu 2 - SG Kirchdorf/Rammingen (blau-gelb) gegen SV Pforzen (rot) - Es sollte nicht sein: Der scharfe Abschluss von Rammingens Torjäger Tim Rauscher (blau-gelbes Trikot / Nr. 7) strich am langen Pfosten vorbei. Die Chancen für die SG Kirchdorf/Rammingen (blau-gelbe Trikots) waren da, wurden aber, wie dieser Kopfball, nicht konsequent genutzt. Da gab es für Heim-Keeper Dominik Kleinsteuber (weißes Trikot) nichts zu halten. Nils Timmler (rotes Trikot / Nr. 11) schlenzte den Ball oben rechts zur Führung für den SV Pforzen in die Maschen.

Plus In der Fußball-Kreisklasse Allgäu 2 scheint die SG Kirchdorf/Rammingen aus dem Rennen um den Aufstieg auszusteigen. Die Gäste aus Pforzen sind äußerst effektiv.

Von Robert Prestele

Wer bleibt dem SV Oberrieden in der Kreisklasse Allgäu 2 auf den Fersen? Diese Frage sollte im Nachholspiel zwischen der SG Kirchdorf/ Rammingen und dem SV Pforzen beantwortet werden.

In Rammingen nutzten die Gäste aus Pforzen ihre Chancen eiskalt aus und gingen am Ende als Sieger vom Platz. Dabei musste der zuletzt so erfolgreiche SVP-Stürmer Kai Schinzel gar nicht treffen.

