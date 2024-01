FC Bayern: Bei den Bayernfreunden Unterallgäu endet eine Ära

Er war Gründungsmitglied des größten FC-Bayern-Fanklubs der Region - und seitdem dessen Vorsitzender. Nun übergibt Roland Schwerter sein Amt an seine Nachfolgerin.

Er feierte mit dem FC Bayern München dreimal den Gewinn der Champions-League, 20 deutsche Meisterschaften und zwölf DFB-Pokalsiege: Roland Schwerter war 28 Jahre lang Vorsitzender bei den „Bayernfreunden ´95 Unterallgäu“. Bei der Generalversammlung im Haus der Vereine in Hasberg wurde der Schöneberger, der mittlerweile in Winterbach (Kreis Günzburg) wohnt, würdig verabschiedet.

Knapp 200 Mitglieder des offiziellen Bayern-Fanclubs, darunter auch zahlreiche Weggefährten, frühere Vorstandsmitglieder und ehemalige Busfahrer kamen, um das Wirken des Gründungsvorsitzenden zu würdigen.

Das Gründungsprotokoll steht auf einer Speisekarte

Im Oktober 1995 kamen sieben Bayernfreunde aus Schöneberg auf die Idee, einen eigenen Fanklub aus der Taufe zu heben. Kurioserweise nach einer 1:3-Niederlage gegen den Widersacher aus Dortmund. Das erste Protokoll wurde auf der Rückseite einer Getränkekarte des örtlichen Sportheims festgehalten. „Damals wurde bei den Busfahrten ins Stadion und wieder zurück geraucht“, erinnert sich Schwerter.

Mit Standing Ovations wurde der Gründungsvorsitzende Roland Schwerter von seinen Bayernfreunden verabschiedet. Foto: Marcus Barnstorf

Bei der offiziellen Gründungsversammlung fanden sich 29 Mitglieder ein. Dabei gab es in Anspielung auf den Stadtrivalen statt Blaukraut Rotkohl als Beilage. Schnell wuchs das Interesse der Bayernfreunde. Zum Halbfinal-Heimspiel im UEFA-Cup 1996 mussten erstmals zwei Busse eingesetzt werden, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden. Die Kosten lagen bei 6000 D-Mark, bei einem Kontostand von gerade mal 380 Mark. Zu Auswärtsfahrten beispielsweise nach Bochum ging es am Samstag um 3 Uhr los, am Sonntagmittag kehrte der Fanklub wieder ins Unterallgäu zurück. „Auf eine Hotelübernachtung wurde verzichtet“, meint Schwerter augenzwinkernd. Die längste Auswärtsfahrt führte den „Spaßverein“ vor 16 Jahren zum Champions-Legaue-Finale nach Madrid – 2343 Kilometer einfach.

Die neue Vorsitzende Karin Heel und Ehrenvorsitzender Roland Schwerter zeichneten langjährige Mitglieder aus, wie hier Christian Thiel (2. von links) und Simon Bisle (rechts) für zehn Jahre Treue. Foto: Marcus Barnstorf

Auch konnte „Role“ Schwerter, wie er von seinen Freunden genannt wird, im Laufe der Jahre einige Bayernspieler zu Weihnachtsfeiern begrüßen: So sind Willi Sagnol, Sebastian Deisler, Andreas Ottl und seit Dezember 2018 auch Manuel Neuer Ehrenmitglieder im Fanklub.

Den Bayernfreunden ist soziales Engament wichtig

Schwerter und seinen Bayernfreunden war und ist das soziale Engagement wichtig. Neben regelmäßigen Spendenaktionen sind unter den aktuell 1483 Mitgliedern – davon 117 Kinder und Jugendliche – auch Menschen mit einer Behinderung. „Die gehören ganz selbstverständlich zu uns dazu“, so der 53-Jährige. Während seiner Amtszeit war es ihm wichtig, alle Mitglieder zu integrieren und sie gleichzubehandeln. Mit einer Bitte verabschiedete er sich als Vorsitzender: „Gebt den Neuen eine Chance. Lasst die Vergangenheit ruhen, uns gemeinsam in die Zukunft schauen und die Gegenwart genießen“.

Ehrenvorsitzender Roland Schwerter bedankte sich mit einem rot-weißen Blumenstrauß bei seiner Lebensgefährtin Anja. Foto: Marcus Barnstorf

Mit Standing Ovations, dem Klassiker „Gute Freunde kann niemand trennen“ des erst kürzlich verstorbenen "Kaisers" Franz Beckenbauer und lang anhaltendem Applaus zollten die Bayernfreunde dem scheidenden Vorsitzenden Dank und Anerkennung für das ehrenamtliche Engagement. Dieser bedankte sich unter anderem bei seiner Lebensgefährtin Anja für die Unterstützung und das entgegengebrachte Verständnis mit einem in Rot und Weiß gehaltenen Blumenstrauß.

Von Uli Hoeneß gibt es einen persönlichen Brief

Zu Tränen gerührt war Schwerter, als ihm von seinen Vorstandskollegen zwei Schreiben überreicht wurden – die Ernennungsurkunde zum Ehrenvorsitzenden und einen persönlich gehaltenen Brief vom Ehrenpräsidenten der Münchner Bayern, Uli Hoeneß. Neben einer VIP-Einladung zu einem Heimspiel erhielt er vom Fanclub ein T-Shirt seines Lieblingsspielers Lothar Matthäus und einen gelb-schwarzen Fanschal des SV Schöneberg, für den er früher selbst die Fußballschuhe schnürte.

Seit seinem sechsten Lebensjahr ist Schwerter Bayern-Anhänger, seit über 30 Jahren besitzt er eine Dauerkarte. Mit vielen Angestellten der Geschäftsstelle in der Säbener Straße ist er per Du. Man kennt und schätzt sich.

Der neue Vorstand der Bayernfreunde ´95 Unterallgäu (von links): Bernhard Horn, Peter Langhammer (beide Beisitzer), 1. Vorsitzende Karin Heel, Reinhold Knie (Beisitzer), 2. Vorsitzender Christian Reiser, Daniel Michler, Thomas Ruf (beide Beisitzer), Kassier Benjamin Hörmann und Schriftführerin Nina Riedel. Foto: Marcus Barnstorf

Geschätzt wird auch seine Nachfolgerin, Karin Heel. Bei den Neuwahlen votierten 93,4 Prozent für die 54-Jährige aus Bedernau, die zuvor Schwerters Stellvertreterin war. Schon vor Neuers Besuch im Unterallgäu war sie Fan des Nationaltorhüters im Trikot der Bayern. Ihr erstes Trikot war von Paul Breitner, der bei der Sechsjährigen die Liebe zum Fußball aus der Landeshauptstadt entfachte.

Im Vorstand der Bayernfreunde wird rochiert

Als neuen 2. Vorsitzenden wählten die 137 Stimmberechtigten Christian „Rio“ Reiser, bislang Kassier der Bayernfreunde. Um die finanziellen Angelegenheiten des finanziell gesunden Vereins kümmert sich zukünftig Benjamin Hörmann (zuvor Besitzer). Neue Schriftführerin ist Nina Riedel, da der bisherigen Amtsinhaber Markus Weindl nicht mehr zur Verfügung stand. Thomas Ruf komplettiert als Beisitzer die neunköpfige Vorstandschaft. Zum 30-jährigen Bestehen der Bayernfreunde wird es „etwas Besonderes“ geben. Doch zu viel möchte Karin Heel noch nicht verraten. Nur soviel: Roland Schwerter wird als Ehrengast erwartet.