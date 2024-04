Fußball im Unterallgäu: Dramatische Schlussphase in Pfaffenhausen

Das Wetter wirbelte so manchen Spielplan im Unterallgäu durcheinander. Während in Kirchheim und Oberegg nichts geht, wird andernorts gespielt - und gejubelt.

Der April macht, was er will: Weil mancherorts die Fußballplätze wegen des Dauerregens oder wahlweise Schneefalls nicht bespielbar waren, mussten am Wochenende einige Partien in den Unterallgäuer Ligen abgesagt werden. Wo gespielt wurde, gab es zumeist torreiche Partien zu sehen.

Kreisliga Allgäu Nord: Mindelheim holt Punkt gegen Kammlach

Regen und Schneefall haben in der Fußball-Kreisliga Allgäu Nord den Spielplan durcheinandergebracht: So wurden folgende Partien des 20. Spieltags abgesagt: TSV Kirchheim – FC Viktoria Buxheim, TSV Lautrach-Illerbeuren – SC Ronsberg und SV Oberegg – TSV Legau. Gespielt wurde dagegen in Mindelheim - und wie: Die 300 Zuschauer kamen beim Kreisliga-Derby TSV Mindelheim - TSV Kammlach voll auf ihre Kosten.





TSV Mindelheim - TSV Kammlach 3:3

Tore 1:0 David Kienle (42.), 2:0 Anel Junuzovic (45.), 2:1, 2:2, 2:3 Alexander Schlosser (53., 62./FE, 69.), 3:3 Anel Junuzovic (77.) Gelb-Rot Rick Rogg (70.) wg. wdh. Foulspiels Zuschauer 300 Schiedsrichter Sebastian Fleschhut

Seinen ersten Punktgewinn nach der Winterpause feierte der TSV Mindelheim ausgerechnet im Derby gegen den Tabellenzweiten TSV Kammlach. Dabei bewiesen die Gäste tolle Moral, schließlich lagen sie zur Pause mit 0:2 im Rückstand. Diesen holten die Kammlacher nicht nur auf, Alexander Schlosser sorgte mit seinen drei Toren sogar für die zwischenzeitliche Führung. Doch auch die Mindelheimer kämpften an diesem Tag bis zum Schluss und kamen in Unterzahl noch zum 3:3-Endstand.

FC Bad Wörishofen – SV Memmingerberg 3:2

Tore 1:0 Adrian Bartsch (14.), 1:1 Johannes Geiger (58.), 2:1 Maximilian Gast (64.), 3:1 Lucas Urbin (69.), 3:2 Jonas Zeller (81.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Maximilian Wagner

Im Verfolgerduell siegte der Aufsteiger aus der Kneippstadt letztlich verdient, auch wenn gegen Ende noch ganz schön gezittert werden musste. Die Platzherren versäumten es, aus den vielen klaren Chancen in der ersten Hälfte mehr als nur ein 1:0 zu machen. Das rächte sich spätestens in der 58. Minute, als die Gäste ihre erste Möglichkeit zum Ausgleich nutzten. Als Maximilian Gast und der eingewechselte Lucas Urbin Mitte der zweiten Halbzeit innerhalb von vier Minuten auf 3:1 erhöhten, war die Partie scheinbar entschieden. Doch spätestens nach dem zweiten Gästetreffer durch Jonas Zeller per Kopf nach einem Eckball begann der FCW zu wackeln. Bei mehreren Freistößen und Eckbällen lag der Ausgleich regelrecht in der Luft. Schlussmann Daniel Berchtold war es zu verdanken, dass die Punkte in der Kneippstadt blieben.





TV Boos – SG Amberg/W’geltingen 2:2

Tore 1:0 Sebastian Egger (18., FE), 1:1 Thomas Waltenberger (35.), 1:2 Lukas Zink (70.), 2:2 Bernd Betz (79.) Gelb-Rot Kevin Kartheininger ( Boos, 58.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Daniel Hartmann

Der TV Boos kann den Kammlacher Punktverlust vom Vortag nicht nutzen und muss sich mit einem Remis gegen die SG Amberg/ Wiedergeltingen zufriedengeben. In einer flotten Anfangsphase erspielten sich beide Teams viele Torchancen. Der Gast blieb stets gefährlich, und glich die Führung schnell aus. Nach der Pause das gleiche Bild: Beide Teams vergaben viele Chancen. Boos agierte in der Hintermannschaft zu sorglos, kam in Unterzahl am Ende aber noch zu einem Remis.





TV Bad Grönenbach – DJK Ost-Memmingen 3:3

Tore 0:1 Marius Scheuerl (9.), 1:1 Aboubacar Diallo (16.), 1:2 Naim Nimanaj (31.), 2:2 Aboucabar Diallo (49.), 3:2 Marco Rauh (80.), 3:3 Marius Scheuerl (83.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Deniz Karaagac





Kreisklasse Allgäu 2: Der SV Salamander Türkheim kann etwas aufatmen

Der SV Oberrieden hat die Gunst der Stunde genutzt und sich an der Tabellenspitze ordentlich abgesetzt. Denn: Das Verfolgerduell zwischen der SG Kirchdorf/ Rammingen und dem SV Pforzen wurde abgesagt.





FC Buchloe – TSV Zaisertshofen 2:1

Tore 1:0 Wolfgang Baumann (9.), 1:1 Niklas Schilling (63.), 2:1 Wolfgang Baumann (74.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Werner Mattis

Buchloe ging früh in Führung und versuchte im weiteren Verlauf, das Ergebnis zu verwalten. Aussichtsreiche Kontermöglichkeiten wurden unpräzise vergeben. Folgerichtig erzielten die Gäste den verdienten Ausgleich. Zehn Minuten später aber sorgte Baumann mit seinem zweiten Tor für den Siegtreffer.





SpVgg Kaufbeuren II – SC Unterrieden 3:2

Tore 1:0 Ahmet Alkan (17.), 1:1 Tobias Weinmann (36.), 2:1 Ahmet Alkan (41.), 3:1 Drilon Zejnulai (70.), 3:2 Roland Wohnlich (73., FE) Zuschauer 50 Schiedsrichter Yasin Dagestan

Bittere Pleite für den SC Unterrieden. Trotz kämpferisch guter Leistung verliert der SCU in Kaufbeuren und hat mittlerweile fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.





SV Oberrieden – SG Jengen/Waal 3:2

Tore 1:0 Simon Keller (32.), 2:0 Florian Huber (57.), 2:1 Simon Wachter (59.), 3:1 Oliver Zech (65.), 3:2 Michael Demmler (87.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Robert Kandemir

Der SV Oberrieden hat sich im Titelkampf von den Verfolgern absetzen können. Im Heimspiel gegen die SG Jengen/Waal musste sich der SVO aber gehörig strecken, um die drei Punkte einzufahren. Die 1:0-Pausenführung baute nach einer knappen Stunde Spielertrainer Huber auf 2:0 aus, doch nur zwei Minuten später waren die Gäste wieder dran. Nach einem herrlichen Spielzug sorgte Zech für das 3:1, das am Ende noch etwas wackelte, weil die Gäste kurz vor Schluss noch einmal verkürzen konnten.





SVS Türkheim – SVO Germaringen II 4:3

Tore 1:0 Yannick Rogg (13.), 1:1 Timo Wörz (17., FE), 2:1 Daniel Kostic (45.), 3:1 Fabio Delgado (48., FE), 4:1 Maximilian Biddle (63.), 4:2 Timo Wörz (79., FE), 4:3 Lucas Stumpe (90. +2, FE) Zuschauer 120 Schiedsrichter Simon Schwank

In einer nervösen und über die gesamte Spielzeit ausgeglichenen Partie traf Yannick Rogg in der 13. Minute zum 1:0 für die Gastgeber, die sich aber bereits vier Minuten später ein überflüssiges Foul leisteten. Den fälligen Elfmeter verwandelte Timo Wörz zum Ausgleich. Daniel Kostic traf kurz vor der Pause per Freistoß zum 2:1. Nach der Pause erhöhte zunächst Fabio Delgado mit einem verwandelten Foulelfmeter zum 3:1, ehe der Schiedsrichter in einer jetzt hektischen Partie eine Vielzahl von Gelben Karten verteilte. Dem glücklichen 4:1 durch Maximilian Biddle folgten dann noch zwei Foulelfmeter für die Gäste, die diese noch zum 4:3 nutzten. Am Ende der siebenminütigen Nachspielzeit stand dann der glückliche Heimsieg des SV Salamander fest.





FSV Lamerdingen – SV Schöneberg 0:0

Zuschauer 100 Schiedsrichter Michael Rommel

In einem zerfahrenen Spiel versuchten beide Teams in der ersten Halbzeit über kurze Pässe zum Torerfolg zu kommen. In der zweiten Spielhälfte verflachte die Partie immer mehr und das meiste spielte sich im Mittelfeld ab. Am Ende stand ein leistungsgerechtes 0:0 zu Buche.





FC Blonhofen – SG Breitenbrunn/Loppenhausen 3:3

Tore 1:0 Matthias Kuisel (22.), 1:1 Peter Horber (28.), 1:2 Christian Landsperger (55.), 2:2 Patrick Hakala (65.), 3:2 Daniel Mohr (77.), 3:3 Raphael Rogg (79.) Zuschauer k. A. Schiedsrichter Ertan Cihan

Einen Achtungserfolg feierte die SG Breitenbrunn/Loppenhausen in Blonhofen. Der Punktgewinn bringt tabellarisch zwar nicht viel, sorgt aber wieder für etwas Hoffnung im Abstiegskampf.





A-Klasse Allgäu 2: Nächste Pleite für Mindelheimer Reserve

Mit einem deutlichen Derbysieg gegen den FC 98 Auerbach/ Stetten pirscht sich der FSV Dirlewang wieder an das Spitzentrio heran. Das Nachbarschaftsduell TSV Kirchheim II – SC Eppishausen wurde abgesagt.





TSV Mindelheim II – SV Tussenhausen 1:6

Tore 1:0 Florian Drexel (13.), 1:1 Thomas Kobold (30.), 1:2 Dominik Walter (33.), 1:3 Marc Egner (41.), 1:4, 1:5 Stefan Hösle (61., 65.), 1:6 Marco Drahotta (69.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Michael Großkopf

Die schwarze Serie des TSV Mindelheim II geht weiter: Auch das vierte Punktspiel in diesem Jahr wurde verloren – und das, obwohl die TSV-Reserve in Führung gegangen war. Doch Tussenhausen erholte sich vom Rückstand und drehte die Partie schon bis zur Pause.





FC 98 Auerbach/Stetten – FSV Dirlewang 1:5

Tore 0:1, 0:2 Christoph Gallert (36., 69.), 0:3 Daniel Peter (75., FE), 0:4 Patrick Mayer (79., ET), 0:5 Christoph Gallert (87.), 1:5 Nick Seibold (90.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Anton Gleich

Die Gäste aus Dirlewang revanchierten sich für die 2:5-Heimniederlage im Hinspiel und gewannen verdient beim FC 98. Die Heimelf tat sich im gesamten Spiel schwer und hatte viele Ungenauigkeiten und unnötige Ballverluste. Dirlewang nutzte seine Tormöglichkeiten konsequent aus und erzielte fünf Treffer, der FC 98 konnte in der Schlussminute nur noch Ergebniskorrektur betreiben.





Türkiyemspor Mindelheim – SV Bedernau 2:4

Tore 1:0 Onour Mamout Oglou (38.), 1:1 Lukas Nitsche (53., FE), 2:1 Onour Mamout Oglou (73.), 2:2 Lukas Nitsche (74.), 2:3 Andreas Stadler (76.), 2:4 Jonas Hölzle (87.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Arnold Biberger

Der Tabellenführer hat mit den Mindelheimern seine Liebe Mühe, dreht die Partie in der Schlussviertelstunde aber dank eines Doppelschlags von Nitsche und Stadler und gewinnt am Ende mit 4:2.





SV Mattsies – SV Salgen/Bronnen 4:1

Tore 1:0 Johannes Fendt (9.), 2:0 Lukas Kaufer (15.), 3:0 Johannes Dietrich (23.), 3:1 Tobias Wörishofer (34.), 4:1 Johannes Fendt (90.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Erdal Diri

In einem temporeichen und auf beiden Seiten mit viel Kampf geführten Spiel ging Mattsies am Ende als verdienter Sieger vom Platz. Die fulminante Anfangsphase nutzten die wacheren Hausherren und gingen bereits nach einer Viertelstunde durch Tore von Fendt und Kaufer mit 2:0 in Führung. Dietrich erhöhte noch auf 3:0, doch Salgen verkürzte kurz vor der Halbzeit nach einem Eckball auf 3:1. Nach der Pause verflachte das Spiel etwas. Als wiederum Fendt in der Schlussphase zum 4:1 traf, war der Heimsieg perfekt.





TSV Pfaffenhausen – SV Schlingen 3:3

Tore 1:0 Lukas Tiefenbacher (44.), 2:0 Fabian Zenuni (55.), 2:1 (67.), 2:2 Gürkan Gürtürk (75.), 3:2 Martin Ostenrieder (90. + 4), Andreas Reiter (90. + 9) Gelb-Rot Fabian Zenuni ( Pfaffenhausen, 90. + 3), Martin Ostenrieder (Pfaffenhausen, 90. + 8) Zuschauer 100 Schiedsrichter Steffen Kibler

Tore, Spannung und Dramatik hatte die Partie des TSV Pfaffenhausen gegen den SV Schlingen zu bieten. Vor allem die Schlussphase hatte es in sich: Zunächst sah Zenuni die gelbrote Karte, dann köpfte Ostenrieder in der Nachspielzeit die Heimelf in Führung, nur um kurz darauf ebenfalls vom Platz zu fliegen. Mit zwei Mann mehr auf dem Platz kam Schlingen noch zum glücklichen Ausgleich – in der 99. Minute.





TSV Mittelneufnach – SG Breitenbrunn/Loppenhausen II 5:0

Tore 1:0 Stefan Haider (8.), 2:0 Dennis Hedrich (14.), 3:0 Louis Wech (27.), 4:0, 5:0 Stefan Haider (58., 86.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Julian Vujica

Mit drei Toren war Stefan Haider der Mann des Tages beim ungefährdeten 5:0-Sieg des TSV Mittelneufnach gegen das Schlusslicht und ist nun Zweiter.

A-Klasse Allgäu 3: Bad Wörishofer Reserve hat plötzlich spielfrei

Keine Spiele mit Beteiligung heimischer Mannschaften fanden am Wochenende in der A-Klasse Allgäu 3 statt: Die SG Amberg/Wiedergeltingen II hatte ohnehin spielfrei, der SV Oberegg II musste sein Heimspiel gegen die SG Kimratshofen II/Legau III witterungsbedingt absagen und beim FC Bad Wörishofen II trat der Gast vom SV Lachen II nicht an.