Fußballerinnen des FC Loppenhausen starten mit Pokalspiel in die Saison

Am Wochenende starten nun auch die Fußballerinnen in die neue Saison - mit der ersten Runde im Bezirkspokal. Für den FC Loppenhausen beginnt eine neue Zeitrechnung.

Es ist gerade einmal drei Monate her, da verpassten die Spielerinnen des FC Loppenhausen in einem denkwürdigen Saisonfinale den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte: die Meisterschaft in der Bezirksoberliga. Doch von fehlender Motivation nach dieser Enttäuschung ist bei den Fußballerinnen des FC Loppenhausen nichts zu sehen. Im Gegenteil.

Trainer Alexander Ernst ist mit der Trainingsbeteiligung sowie der -intensität während der Vorbereitung sehr zufrieden. Die Gedanken an den letzten Spieltag der vergangenen Saison, als der FC Loppenhausen beim punktgleichen SC Biberbach knapp mit 4:5 verlor und so den Traum vom Titelgewinn aufgeben musste, scheinen verflogen.

Ein Neuzugang spielte schon in der Juniorinnen-Bundesliga

Auch wenn urlaubsbedingt immer mal wieder Spielerinnen fehlten und gegen die großteils höherklassigen Testspielgegner nur ein positives Ergebnis raussprang - Ernst geht zuversichtlich in die neue Saison. Grund dafür ist auch der große Kader, der dem Coach zur Verfügung steht. Anna Dreyer kam von der SG Kirchdorf nach Loppenhausen. Sie durfte bei den Juniorinnen des FV Löchgau in der Saison 2019/20 bereits Bundesligaluft in der U17 Bundesliga schnuppern. Durch die Rückkehr der zuletzt pausierenden Jessica Horber und Sabrina Herzog sowie der lange verletzten Julia Butzmann (Kreuzbandriss) erweitert sich die Auswahl für Alexander Ernst nochmals.

Trainer Alexander Ernst strebt mit dem FC Loppenhausen einen Platz im Mittelfeld der Bezirksoberliga an. Foto: Julia Prestele

Dennoch wiegt der Abgang von Toptorjägerin Sarah Höbel schwer, die sich dem Bayernligisten TSV Schwaben Augsburg anschloss. Die Verantwortung soll nun auf mehrere Schultern verteilt werden. Alexander Ernst sieht es auch als Chance: "Mein Team ist jetzt nicht mehr so ausrechenbar." Das beweisen die Testspielergebnisse: In jeder Partie erzielten die Loppenhauserinnen eigene Treffer. Zwar setzte es gegen den SV Alberweiler (2:3), SV Jungingen (2:4), SGM Sontheim/Hohenmemmingen (2:3) jeweils Niederlagen und nur gegen den FC Blonhofen wurde gewonnen (6:1). Doch bange ist dem Trainer vor der Saison nicht.

Loppenhausen wird eher nicht um den Titel spielen

Die überraschende Vizemeisterschaft zu wiederholen dürfte zwar kaum möglich sein, als Saisonziel wurde dafür ein Mittelfeldplatz ausgegeben. Ein solcher sollte auch ohne Torjägerin Sarah Höbel machbar sein. Zum Punktspielauftakt empfängt der FC Loppenhausen am Samstag, 9. September, den TSV Pfersee-Augsburg. Doch bevor es um Ligapunkte geht, wollen die Loppenhauserinnen am kommenden Wochenende erst einmal die erste Pokalrunde überstehen.

Zum Pflichtspiel-Auftakt gastiert dabei am Sonntag (17 Uhr) der Bezirksligist von der SG Rinnenthal/Ottmaring zum Pokalspiel in Loppenhausen. Ein bislang gänzlich unbekannter Gegner für den FCL, doch das ist nicht das einzige Novum zur neuen Spielzeit. Um auch in Zukunft weiterhin ein schlagkräftiges Frauen-Team auf den Platz zu bringen, meldet der Verein zum ersten Mal seit 2012 wieder Nachwuchsmannschaften zum Spielbetrieb an. Nachdem das Interesse an den Schnuppertagen so groß war, schickt der FCL neben B-Juniorinnen, die regulär auf dem Großfeld spielen, zusätzlich noch eine Kleinfeldmannschaft in den Wettbewerb.

SG Wiedergeltingen geht als Doublesieger in die Bezirksligasaison

Eine Liga tiefer will sich die SG Wiedergeltingen/Hurlach/Langerringen beweisen. Die Mannschaft von Trainer Novo Toprek wurde in der vergangenen Spielzeit überlegen Meister der Kreisliga Allgäu (und holte sich außerdem noch den Kreispokal). Als Doublesieger und Aufsteiger geht es für die Spielgemeinschaft am Samstag, 9. September, im Heimspiel gegen die SG Thalkirchdorf/Stiefenhofen erstmals um Bezirksligapunkte.

Die SG Wiedergeltingen/Hurlach/Langerringen hat den Kreispokal gewonnen und stieg als Meister der Kreisliga Allgäu in die Bezirksliga Süd auf. Foto: Kerstin Maier

Am kommenden Sonntag (11 Uhr) steht jedoch auch für die Wiedergeltingerinnen ein Spiel im Bezirkspokal an. Für sie ist es schon das zweite Pokalspiel, die SG Wiedergeltingen musste sich in einem vorgezogenen Spiel für diese Runde qualifizieren - und tat das mit einem 5:2-Sieg gegen den FC Hochzoll souverän. Nun kommt mit dem SV Egg ein Team, auf das man auch in der Bezirksliga noch treffen wird.