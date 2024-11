Ein „Sonntags“-Schuss zu viel für den FC Bad Wörishofen

Bezirksliga Süd

Ein „Sonntags“-Schuss kostete dem FC Bad Wörishofen am Ende den Sieg: Mit einem 2:2-Unentschieden musste sich das Team von Thomas Hartmann am Ende gegen den SVO Germaringen begnügen.

FC Bad Wörishofen – SVO Germaringen 2:2 (1:1)

Tore 0:1 Jonas Müller (45.), 1.1 Luis Wanninger (45.), 2:1 Adrian Bartsch (47.), 2:2 Moritz Sonntag (54.) Zuschauer 200 Schiedsrichter Patrick Beutmiller

So sehr sich Bad Wörishofens Keeper Daniel Berchtold (grünes Trikot) auch streckte, ein perfekter Freistoß bescherte den Gästen den 2:2-Ausgleich. Foto: Robert Prestele

Der FC Bad Wörishofen empfing mit dem SVO Germaringen den Auftaktgegner der Bezirksligasaison zum Rückspiel im heimischen Stadion. Auf hohes Tempo bedacht starteten dabei beide in die Partie und sehenswerte Szenen ließen auch nicht lange auf sich warten. Bereits in der neunten Minute strich ein gefährlicher Abschluss Germaringens denkbar knapp über die Querlatte. Auf der Gegenseite fasste Maximilian Ackermann den Ball nach einer Ecke gekonnt volley ab, scheiterte aber an der guten Reaktion des Torhüters der Gäste. Möglichkeiten beiderseits setzten sich fort, bis etwa Mitte der ersten Halbzeit eine hektische Phase die Partie bestimmte. Zahlreiche Unterbrechungen ließen den Spielfluss doch stark darunter leiden.

Tanz auf der Torlinie: turbulente Szene vor dem Tor der Gäste, über die Linie brachte Bad Wörishofen (blaue Trikots) den Ball hier jedoch nicht. Foto: Robert Prestele

Kurz vor dem Halbzeitpfiff ging es dann jedoch Schlag auf Schlag. Ein Standard nämlich brachte den SVO Germaringen in Führung, wenngleich diese nicht unumstritten war. Nach einem Eckball landete das Leder auf Umwegen bei Gästestürmer Jonas Müller, der halbhoch abschloss. In einer Rückwärtsbewegung klärte Heim-Keeper Daniel Berchtold zwar den Ball, der Unparteiische sah das Leder aber als hinter der Linie und gab den Treffer zum 0:1. Die perfekte Antwort für Bad Wörishofen gab ein Spieler, der bereits im Hinspiel getroffen hatte. Einen Eckball in der Nachspielzeit der ersten Hälfte drückte Luis Wanninger per Kopf über die Linie. Da gab es keine Zweifel.

Kaum lief die zweite Hälfte, legten die Hausherren nach. Bei einem Angriff über links landete der Ball schließlich im Fünfmeterraum bei Adrian Bartsch. Abgeklärt brachte der Stürmer Bad Wörishofen mit 2:1 in Führung. Ein weiterer Standard kostete den FC Bad Wörishofen aber doch den Sieg. Einen Freistoß aus etwa 20 Metern setzte Moritz Sonntag zum 2:2 ins Kreuzeck. Wahrlich ein „Sonntags“-Schuss, denn da gab es nichts zu halten. So hatten beide Teams am Ende das Unentschieden zu akzeptieren. (pres)

FC Rettenberg – TSV Kammlach 1:3 (0:3)

Tore 0:1 Peter Müller (8.), 0:2 Peter Müller (37.), 0:3 Alexander Schlosser (41.), 1:3 Tobias Meitiinger (63.) Zuschauer 210 Schiedsrichter Antonio Vasiu Eine aus Sicht der Gastgeber äußerst bittere und völlig unnötige Niederlage für Rettenberg. Der FCR hatte durchaus seine guten Phasen, aber durch eigene Fehler wurden die Gäste zu Toren eingeladen. Außerdem blieb das Offensivspiel mal wieder völlig harmlos. Nach einem leichten Ballverlust ging Kammlach durch Peter Müller in Führung (8.). Ein Kopfball des Rettenberger Spielertrainers Manuel Welte landete dagegen nur an der Latte. Einen zu kurzen Rückpass fing Müller ab und bedankte sich erneut (37.). Kurz vor der Pause landete ein direkter Freistoß von Schlosser zum vorentscheidenden 0:3 im Tor (41.). Als Tobias Meitinger nach einer guten Stunde verkürzte keimte noch mal leise Hoffnung auf. In der Folge wurde es ziemlich wild. Die Gäste dezimierten sich mit Gelb-Rot für Müller (67.) und Rot nach einer Tätlichkeit für Björn Radewaldt (77.) selbst und standen in der Folge zu acht in der eigenen Hälfte. Aber zum wiederholten Male fiel dem FCR trotz der Überzahl nichts ein und kam nur zu einer nennenswerten Chance durch Martin Welte. So brachte Kammlach auch zu neunt die hitzige Partie relativ problemlos nach Hause. Die Gelb-Rote Karte gegen Thomas Hindelang (FCR) in der Nachspielzeit blieb eine Randnotiz. Am Ende bleibt aus Rettenberger Sicht die Erkenntnis, dass sich die ständig wiederkehrenden Probleme nicht abstellen lassen und somit das rettende Ufer in immer weitere Ferne gerät. (meb)

Kreisliga Allgäu Nord

Drei Tore erzielte der TSV Mindelheim beim Gastspiel bei der SG Amberg/Wiedergeltingen – eins davon gleich ins eigene Netz. Mit dem Sieg sitzt der TSV Mindelheim dem Spitzenreiter Heimertingen weiter im Nacken. Der Tabellenführer zeigte beim 5:0-Sieg in Lautrach-Illerbeuren, dass er zu Recht ganz oben steht. Aufsteiger Oberrieden ging beim SV Oberegg unter: Mit 0:6 schickte der SVO den SVO nach Hause und hält mit jetzt 26 Punkten den Kontakt zum Führungsduo.

SV Oberegg – SV Oberrieden 6:0 (2:0)

Tore 1:0 Sebastian Huber (13.), 2:0 Martin Fischer (28.), 3:0 Elias Maurus (62.), 4:0 Sebastian Huber (64.), 5:0 Martin Fischer (82.), 6:0 Elias Maurus (85.) Zuschauer 200 Schiedsrichter Marco Häring

Aufsteiger Oberrieden ging beim SV Oberegg (rot) unter. Foto: Andreas Lenuweit

Mit 0:6 schickte der SVO den SVO nach Hause und hält mit jetzt 26 Punkten den Kontakt zum Führungsduo. Foto: Andreas Lenuweit

Das Team des SV Oberegg (rot) hatte gegen den SV Oberrieden gleich sechs Mal Grund zum Jubeln. Foto: Andreas Lenuweit Foto: Foto: Andreas Lenuweit

Das Spiel startete ausgeglichen. Nach einer Viertelstunde zeigte sich die Heimelf im gegnerischen Sechzehner entschlossener und erzielte die 1:0-Führung. Danach kamen die Gäste zunehmend besser ins Spiel, Oberegg erhöhte jedoch nach einem schönen Spielzug zur 2:0-Pausenführung. Bis zur Halbzeit blieben die Gäste am Drücker, ein Tor wollte ihnen nicht gelingen. Nach dem 3:0 war die Gegenwehr der Gäste gebrochen und Oberegg erhöhte nach und nach zum 6:0-Endstand. Die Fans konnten gleich drei Doppelpacks bejubeln: Sebastian Huber, Martin Fischer und Elias Maurus netzten gleich doppelt ein.

SG Amberg/Wiedergeltingen – TSV Mindelheim 1:2 (0:0)

Tore 0:1 Felix Mohr (ET, 52.), 1:1 Felix Mohr (63.), 1:2 Patrick Eckers (75.) Zuschauer 110 Schiedsrichter Maik Seemann

In der ersten halben Stunde entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen Höhepunkten auf beiden Seiten. Überraschend für die meisten Zuschauer wurde der Führungstreffer der Heimelf nach einem Freistoß wegen vermeintlichem Foulspiel nicht anerkannt. Kurz vor dem Pausenpfiff hatten die Gäste aus Mindelheim nach einem haarsträubenden Fehlpass die große Chance zur Führung.

Der allein auf Heimkeeper Motzer zulaufende Spieler setzte den Ball jedoch knapp am Pfosten vorbei. Nach dem Seitenwechsel ermöglichte wiederum ein katastrophaler Rückpass den Führungstreffer der Gäste, wobei der finale Klärungsversuch als Eigentor im Gehäuse landete. Nach einem Spielzug über die Außenbahn ließ sich TSV-Spielertrainer Eckers die sich bietende Chance am 16er nicht entgehen und erhöhte überlegt und platziert zur 2:0 Führung. Kurze später verkürzte Amberg/Wiedergeltingen nach einem Freistoß aus dem Halbfeld.

In der Schlussphase wollte der Ausgleich nicht mehr gelingen, auch weil Schiedsrichter Seemann zur Verwunderung vieler nicht auf Foulelfmeter, sondern Stürmerfoul entschied. Aufgrund des Spielverlaufs steht somit eine etwas unverdiente Niederlage für die verletzungsgeplagten Gastgeber.

Außerdem spielten:

TV Bad Grönenbach – FC Hawangen 2:4 (0:2)

TSV Ottobeuren – TSV Legau 2:0 (1:0)

SG Sontheim/Westerheim – DJK Ost Memmingen 0:1(0:1)

TV Boos – SC Ronsberg 2:0 (2:9)

TSV Lautrach-Illerbeuren – FC Heimertingen 0:5 (0:0)

Kreisklasse Allgäu 2

Während die SG Kirchdorf/Rammingen spielfrei die Beine hochlegen konnte, ging es im Kampf um die Spitzenplätze hoch her. Der TSV Zaisertshofen behauptete mit einem 2:0-Sieg die Tabellenführung, der TSV Kirchheim zeigte Schlusslicht SV Oberegg 2 beim 6:3-Sieg deutlich die Grenzen auf.

Bedernau – Schöneberg 1:1 (1:1)

Tore 1:0 Andreas Stadler (40.), 1:1 Elias Wiest (45.) Zuschauer 100

Im Derby ging die Heimelf durch einen Kopfballtreffer von Andreas Stadler in Führung. Kurz vor der Halbzeit erzielten die Gäste aus Schöneberg durch Wiest den Ausgleichstreffer. In der zweiten Halbzeit drängte der SVB auf den erneuten Führungstreffer, jedoch war man in der Chancenverwertung zu schlecht.

SV Oberegg II – TSV Kirchheim 3:6

Tore 0:1 Niko Titz (2.), 0:2 Christoph Ullmann (9.), 1:2 Markus Maier (19.), 2:2 Markus Fleschhut (23.), 2:3 Maximilian Mittereder (50.), 2:4 Maximilian Mittereder (62.), 2:5 Niko Titz (70.), 3:5 Erblin Sula (84.), 3:6 Christoph Ullmann (90.) Zuschauer 40 Schiedsrichter Robert Sürth

Die Gäste starteten entschlossener in die Partie und gingen in der Anfangsphase mit 2:0 in Führung. Danach wachte die Heimelf auf, sortierte sich besser und kam zum verdienten Ausgleich. Die zweite Halbzeit war eine Blaupause der ersten Hälfte und Kirchheim stellte zügig auf 2:4. Danach verflachte die Partie.

SV Schlingen – Baisweil-Lauchdorf 1:2 (0:2)

Tore 0:1 Sebastian Wolf(7.), 0:2 Max Steinhauser (25.), 1:2 Nico Cancar (66.) Zuschauer 75 Schiedsrichter Steffen Kibler

Schlingen begann sehr unsicher, die Gäste setzten nach einem Treffer ans Außennetz direkt nach und gingen durch Wolf früh in Führung. Viele Zuspiele auf Schlingener Seite waren zu ungenau, die Gäste verteidigten überlegen. Nach einem Freistoß gelang Steinhauser der zweite Treffer für die Gäste. Schlingen gelang es lange nicht, den Abwehrriegel zu knacken. Erst nach einer guten Stunde nutzte Schlingen einen Fehler im Aufbauspiel und erzielte durch Cancar den Anschlusstreffer. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit kam es zu einer längeren Verletzungsunterbrechung. Das Spiel endete mit einer Nachspielzeit vom 18 Minuten.

TSV Zaisertshofen – SG Jengen/Waal 2:0 (1:0)

Tore 1:0 Maximilian Schmid (32.), 2:0 Dominik Schäffler (69.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Bernd Gossner

Der TSV Zaisertshofen setzte sich im Heimspiel gegen die SG Jengen mit 2:0 durch und konnte seine Tabellenführung erfolgreich verteidigen. Die Mannschaft von Zaisertshofen dominierte von Beginn an die Partie und setzte die Gäste mit intensivem Pressing unter Druck, was ihnen in der ersten Halbzeit eine klare Überlegenheit verschaffte. Das 1:0 fiel dann in der 31. Minute auf ungewöhnliche Weise: Maximilian Schmid gelang es, eine Ecke direkt im Tor der Gäste unterzubringen. Ein verdienter, wenn auch glücklicher Treffer, der die Spielkontrolle von Zaisertshofen widerspiegelte. Nach der Halbzeitpause fand Jengen etwas besser ins Spiel. Allerdings konnte die Mannschaft, außer einem Freistoß, nur selten für echte Torgefahr sorgen, da die Heimdefensive um Torwart Daniel Egger konzentriert arbeitete. In der Schlussphase baute Zaisertshofen die Führung weiter aus. Dominik Schäffler traf in der 70. Minute zum 2:0 und besiegelte den verdienten Sieg des Tabellenführers. Durch eine starke Teamleistung konnte Zaisertshofen das Ergebnis sicher verwalten.

Außerdem spielten:

FC Buchloe – FSV Lamerdingen 2:1 (1:0)

Tore 1:0 Johannes Martin (15.), 2:0 Wolfgang Baumann (48.), 2:1 Dominik Schurr (68.) Zuschauer 160 Schiedsrichter Ulas Kurt

SVO Germaringen 2 - SpVgg Kaufbeuren 2 3:0 (1:0)

A-Klasse Allgäu 2

Der SC Unterrieden trat beim TSV Mittelneufnach zum Spitzenspiel an: Tabellenführer gegen Verfolger, nur ein Punkt trennte beide Vereine. Mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Sieg konnte sich das Team von Christian Landsperger von Verfolger Mittelneufnach etwas Luft verschaffen, für Gastgeber Mittelneufnach war dies die erste Niederlage in dieser Saison.

TSV Mindelheim II –SV Salgen/Bronnen 1:1 (1:0)

Tore 1:0 Jakob Dikkaya (6.), 1:1 Jonas Heiß (69.) Zuschauer 24 Schiedsrichter Rainer Maiberger

SV Mattsies – TSV Markt Wald 3:1

Tore 1:0 Marco Kaiser (28.), 1:1 Niklas Urbin (66.), 2:1 Johannes Dietrich (70.), 3:1 Lukas Baur (81.) Zuschauer 45 Schiedsrichter Stefan Hammerer

Gegen wuselige Gäste aus Markt Wald hat der SV Mattsies den vierten Sieg im vierten Heimspiel der Saison gefeiert. Mattsies begann etwas zerfahren, fand aber Mitte der ersten Halbzeit besser in die Partie. Die Führung war folgerichtig. Nach der Pause wurde Markt Wald besser und kam nicht unverdient zum Ausgleich. Knackpunkt war das 2:1 durch Dietrich sieben Sekunden nach seiner Einwechslung. Die Gäste erholten sich davon nicht mehr, stattdessen machte der SVM noch eins zum 3:1-Endstand.

TSV Mittelneufnach – SC Unterrieden 0:1 (0:0)

Tor 0:1 k.A. (82.) Schiedsrichter Peter Fritz

Der Gast aus Unterrieden gelingt spät der verdiente Treffer zum Auswärtssieg im Spitzenspiel. Die stark ersatzgeschwächte Heimelf hielt lange kämpferisch dagegen, musste sich aber letztendlich doch geschlagen gegeben.

SC Eppishausen – SG Breitenbrunn/Lopp. 0:1 (0:0)

Tore 0:1 Raphael Rogg (74.) Zuschauer 65 Schiedsrichter Ralf Goldschmidt

FC 98 Auerbach/Stetten – TSV Kirchheim II 1:0 (0:0)

Tore 1:0 Markus Zedelmaier (81.), Zuschauer 55 Schiedsrichter Martin Reckziegel

Der FC 98 schaffte im letzten Spiel der Hinrunde endlich den ersten Sieg. Das Spiel des Tabellenletzten gg. den Vorletzten fand überwiegend im Mittelfeld statt, Tormöglichkeiten waren auf beiden Seiten eher Mangelware. Das entscheidende Tor erzielte Markus Zedelmaier zehn Minuten vor Spielende.

SV Tussenhausen – TSV Pfaffenhausen 2:0 (0:0)

Tore 1:0 k.A. (81.), 2:0 Quirin Riederle (87.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Erdal Diri

In der ersten Halbzeit begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe und erarbeiteten sich mehrere Chancen, jedoch blieb das Tor unberührt, sodass es mit einem Zwischenstand von 0:0 in die Halbzeitpause ging. Die zweite Halbzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen und zahlreichen sehenswerten Torraumszenen. Erst wenige Minuten vor dem Ende der Partie gelang es dem SV Tussenhausen, durch einen Kopfball in Führung zu gehen. Nach Aufforderung von Georg Beggel setzt Quirin Riederle kurz vor dem Abpfiff zum Solo an, ließ dabei drei Verteidiger gekonnt hinter sich und schloss eindrucksvoll zum Endstand von 2:0 ab.

A-Klasse Allgäu 3

Der FSV Dirlewang bleibt das Maß in der A-Klasse Allgäu 3: Mit einem klaren 3:0Sieg sicherte das Team von Werner Habigt souverän die Spitzenposition.

Der FSV Dirlewang (weiße Trikots) ließ gegen die SG Ebersbach/Ronsberg nichts anbrennen. Foto: Andreas Lenuweit

Immer einen Schritt schneller: Der FSV Dirlewang. Foto: Andreas Lenuweit

Mit Kampf und Können setzte sich der FSV Dirlewang (weiße Trikots) durch und bleibt Tabellenführer der A-Klasse Allgäu 3. Foto: Andreas Lenuweit

FSV Dirlewang – SG Ebersbach/Ronsberg 3:0

Tore 1:0 Elias Eiba (53.), 2:0 Daniel Peter (61.), 3:0 Florian Simml (71.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Michael Großkopf

SG Amberg/Wiedergelt. II - SG Kimratshofen/Legau II 0:3 (0:2)

Tore 0:1 Max Steinle (26.), 0:2 Elias Huber (30.), 0:3 Elias Huber (88.) Zuschauer 35 Schiedsrichter Steffen Kibler